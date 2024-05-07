https://ria.ru/20240507/udar-1944284920.html

ВСУ готовят во вторник массированный удар по территории России, сообщил RT

ВСУ готовят во вторник массированный удар по территории России, сообщил RT - РИА Новости, 07.05.2024

ВСУ готовят во вторник массированный удар по территории России, сообщил RT

ВСУ могут готовить "массированный удар" с 6 утра 7 мая с применением 50 дронов и "десятков" дальнобойных ракет, сообщило RT со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:00

2024-05-07T07:00

2024-05-07T07:15

специальная военная операция на украине

россия

литва

швеция

линас линкявичюс

сергей кислица

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ могут готовить "массированный удар" с 6 утра 7 мая с применением 50 дронов и "десятков" дальнобойных ракет, сообщило RT со ссылкой на источник."Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в Telegram-канале RT.Уточняется, что это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".Намеки на Крымский мостРанее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Вслед за Линкявичюсом пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в соцсети Х он выложил список "шести основных типов мостов на 2024 год". Почти все они сопровождались наглядными изображениями и только "Керченские мосты" иллюстрировала пустая картинка.Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев на прошлой неделе заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Атаки ВСУВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек, еще 40 получили ранения.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Президент Владимир Путин в марте не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944156633.html

https://ria.ru/20240507/minoborony-1944280706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, литва, швеция, линас линкявичюс, сергей кислица, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон