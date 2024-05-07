ВСУ готовят во вторник массированный удар по территории России, сообщил RT
RT: ВСУ готовят на утро массированный удар ракетами и БПЛА по территории России
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск баллистической ракеты ATACMS, которые имеются у ВСУ
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск баллистической ракеты ATACMS, которые имеются у ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ могут готовить "массированный удар" с 6 утра 7 мая с применением 50 дронов и "десятков" дальнобойных ракет, сообщило RT со ссылкой на источник.
«
"Как стало известно RT, ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", — говорится в Telegram-канале RT.
Уточняется, что это "первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины".
Намеки на Крымский мост
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Вслед за Линкявичюсом пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в соцсети Х он выложил список "шести основных типов мостов на 2024 год". Почти все они сопровождались наглядными изображениями и только "Керченские мосты" иллюстрировала пустая картинка.
Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев на прошлой неделе заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Атаки ВСУ
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, в понедельник украинские дроны возле села Березовка в Борисовском районе Белгородской области атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. В результате погибли семь человек, еще 40 получили ранения.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Президент Владимир Путин в марте не исключил создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.