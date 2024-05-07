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"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России - РИА Новости, 07.05.2024
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02:23 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ucheniya-1944275555.html
"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России
"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России - РИА Новости, 07.05.2024
"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России
Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия — предостережение для союзников Украины на Западе, заявил корреспондент... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T02:23
2024-05-07T02:23
в мире
россия
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эммануэль макрон
дэвид кэмерон
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия — предостережение для союзников Украины на Западе, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц."Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу", — утверждает корреспондент.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России

Корреспондент N-TV: ядерными учениями Россия предупреждает союзников Украины

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия — предостережение для союзников Украины на Западе, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
"Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу", — утверждает корреспондент.
На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В МИД прокомментировали учения по применению ядерного оружия
Вчера, 18:03
 
В миреРоссияУкраинаЭммануэль МакронДэвид КэмеронДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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