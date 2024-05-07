https://ria.ru/20240507/ucheniya-1944275555.html

"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России

"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России - РИА Новости, 07.05.2024

"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России

Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия — предостережение для союзников Украины на Западе, заявил корреспондент... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T02:23

2024-05-07T02:23

2024-05-07T02:23

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия — предостережение для союзников Украины на Западе, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц."Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу", — утверждает корреспондент.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944226394.html

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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф