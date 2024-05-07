"Еще жестче": немецкий журналист высказался о ядерных учениях в России
Корреспондент N-TV: ядерными учениями Россия предупреждает союзников Украины
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия — предостережение для союзников Украины на Западе, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
"Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу", — утверждает корреспондент.
На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.