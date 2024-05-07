Цикл фильмов "Забытые" ко Дню Победы представят на выставке "Россия"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исторический киноальманах "Забытые" о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны представят ко Дню Победы на выставке "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга". "Продюсерский центр "Инсайт Люди", входящий в "Газпром-Медиа Холдинг", в преддверии Дня Победы представит новый исторический киноальманах "Забытые". Цикл из пяти документальных фильмов рассказывает о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что премьера киноальманаха состоится 8 мая в павильоне "Газпром" на международной выставке-форуме "Россия". Кроме того, в течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах России. Также фильмы будут доступны к просмотру на национальном видеохостинге Rutube. Уточняется, что киноновеллы поднимают проблему важности сохранения исторической памяти, рассказывают о сносе памятников советским воинам, русофобии, героизации нацистов в европейских странах, попытках переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной войны. В создании исторического цикла приняли участие 20 региональных команд "Инсайт Люди", в том числе пять режиссеров, пять сценаристов и 144 актера. "К сожалению, с каждым годом ветеранов и живых свидетелей страшных событий Второй мировой войны становится все меньше. И прямо на наших глазах происходит фальсификация исторических фактов, уничтожаются памятники советским воинам, их подвиги предаются забвению. Тем важнее сохранить священную память о наших героях, защитниках мира, — в произведениях культуры и искусства, в журналистских материалах, в семейных традициях, в сердце каждого человека, гражданина, патриота. Современный мультимедийный формат позволяет донести эту мысль до самой широкой, в том числе молодежной, аудитории", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исторический киноальманах "Забытые" о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны представят ко Дню Победы на выставке "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга".
"Продюсерский центр "Инсайт Люди", входящий в "Газпром-Медиа Холдинг", в преддверии Дня Победы представит новый исторический киноальманах "Забытые". Цикл из пяти документальных фильмов рассказывает о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".
В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".
В танцевальном турнире "Липецкий перепляс" состязались коллективы, которые основала семейная пара: Галина Шелякина, руководившая заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области — ансамблем танца "Родничок", и Валерий Шелякин, создавший ансамбль народного танца "Раздолье".
Отмечается, что премьера киноальманаха состоится 8 мая в павильоне "Газпром" на международной выставке-форуме "Россия". Кроме того, в течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах России. Также фильмы будут доступны к просмотру на национальном видеохостинге Rutube.
Уточняется, что киноновеллы поднимают проблему важности сохранения исторической памяти, рассказывают о сносе памятников советским воинам, русофобии, героизации нацистов в европейских странах, попытках переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной войны. В создании исторического цикла приняли участие 20 региональных команд "Инсайт Люди", в том числе пять режиссеров, пять сценаристов и 144 актера.
"К сожалению, с каждым годом ветеранов и живых свидетелей страшных событий Второй мировой войны становится все меньше. И прямо на наших глазах происходит фальсификация исторических фактов, уничтожаются памятники советским воинам, их подвиги предаются забвению. Тем важнее сохранить священную память о наших героях, защитниках мира, — в произведениях культуры и искусства, в журналистских материалах, в семейных традициях, в сердце каждого человека, гражданина, патриота. Современный мультимедийный формат позволяет донести эту мысль до самой широкой, в том числе молодежной, аудитории", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.
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