https://ria.ru/20240507/tsikl-1944402582.html

Цикл фильмов "Забытые" ко Дню Победы представят на выставке "Россия"

Цикл фильмов "Забытые" ко Дню Победы представят на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.05.2024

Цикл фильмов "Забытые" ко Дню Победы представят на выставке "Россия"

Исторический киноальманах "Забытые" о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны представят ко Дню Победы на выставке... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:54

2024-05-07T13:54

2024-05-07T13:54

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

газпром-медиа холдинг

александр жаров

европа

россия

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940112497_0:127:3188:1920_1920x0_80_0_0_0ff0505ee8d196835451220a736683b9.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исторический киноальманах "Забытые" о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны представят ко Дню Победы на выставке "Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга". "Продюсерский центр "Инсайт Люди", входящий в "Газпром-Медиа Холдинг", в преддверии Дня Победы представит новый исторический киноальманах "Забытые". Цикл из пяти документальных фильмов рассказывает о забытых в Европе исторических событиях и подлинных героях Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что премьера киноальманаха состоится 8 мая в павильоне "Газпром" на международной выставке-форуме "Россия". Кроме того, в течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах России. Также фильмы будут доступны к просмотру на национальном видеохостинге Rutube. Уточняется, что киноновеллы поднимают проблему важности сохранения исторической памяти, рассказывают о сносе памятников советским воинам, русофобии, героизации нацистов в европейских странах, попытках переписать историю и стереть память о героях Великой Отечественной войны. В создании исторического цикла приняли участие 20 региональных команд "Инсайт Люди", в том числе пять режиссеров, пять сценаристов и 144 актера. "К сожалению, с каждым годом ветеранов и живых свидетелей страшных событий Второй мировой войны становится все меньше. И прямо на наших глазах происходит фальсификация исторических фактов, уничтожаются памятники советским воинам, их подвиги предаются забвению. Тем важнее сохранить священную память о наших героях, защитниках мира, — в произведениях культуры и искусства, в журналистских материалах, в семейных традициях, в сердце каждого человека, гражданина, патриота. Современный мультимедийный формат позволяет донести эту мысль до самой широкой, в том числе молодежной, аудитории", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.

https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", газпром-медиа холдинг, александр жаров, европа, россия, газпром