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У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой - РИА Новости, 07.05.2024
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00:21 07.05.2024
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У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой
У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой - РИА Новости, 07.05.2024
У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой
Трубу с горячей водой прорвало в Москве около метро "Ломоносовский проспект", станция продолжает работать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:21
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происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало в Москве около метро "Ломоносовский проспект", станция продолжает работать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Прорвало трубу с горячей водой. Возле места происшествия находятся два выхода станции метро "Ломоносовский проспект" - первый и шестой. ГАИ перекрыла дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина. Метро штатно работает ", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают столичные службы.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, ГИБДД МВД РФ
У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой

В Москве около метро "Ломоносовский проспект" прорвало трубу с горячей водой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало в Москве около метро "Ломоносовский проспект", станция продолжает работать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Прорвало трубу с горячей водой. Возле места происшествия находятся два выхода станции метро "Ломоносовский проспект" - первый и шестой. ГАИ перекрыла дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина. Метро штатно работает ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают столичные службы.
 
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