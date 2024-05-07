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У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой

У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой - РИА Новости, 07.05.2024

У метро "Ломоносовский проспект" в Москве прорвало трубу с горячей водой

Трубу с горячей водой прорвало в Москве около метро "Ломоносовский проспект", станция продолжает работать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:21

2024-05-07T00:21

2024-05-07T00:21

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трубу с горячей водой прорвало в Москве около метро "Ломоносовский проспект", станция продолжает работать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Прорвало трубу с горячей водой. Возле места происшествия находятся два выхода станции метро "Ломоносовский проспект" - первый и шестой. ГАИ перекрыла дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина. Метро штатно работает ", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают столичные службы.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, городское хозяйство москвы, москва, гибдд мвд рф