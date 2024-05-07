https://ria.ru/20240507/transport-1944508828.html

Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта

Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта

Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:02

2024-05-07T19:02

2024-05-07T20:31

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные значения, до 85%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":.. увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240427/dacha-1942753193.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин