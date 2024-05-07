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Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта - РИА Новости, 07.05.2024
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19:02 07.05.2024 (обновлено: 20:31 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/transport-1944508828.html
Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта
Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:02
2024-05-07T20:31
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные значения, до 85%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":.. увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов", - говорится в тексте указа.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта

Путин поручил увеличить долю городского общественного транспорта к 2030 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные значения, до 85%, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":.. увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов", - говорится в тексте указа.
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