https://ria.ru/20240507/tramp-1944537102.html

СМИ: порнозвезда рассказала о сексуальной связи с Трампом в 2006 году

СМИ: порнозвезда рассказала о сексуальной связи с Трампом в 2006 году - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ: порнозвезда рассказала о сексуальной связи с Трампом в 2006 году

Порнозвезда Сторми Дэниэлс рассказала в суде Нью-Йорка о сексуальной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2006 году и последующем стыде, сообщает... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:37

2024-05-07T21:37

2024-05-07T21:39

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Порнозвезда Сторми Дэниэлс рассказала в суде Нью-Йорка о сексуальной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2006 году и последующем стыде, сообщает телеканал CNN. Согласно показаниям Дэниэлс, она снималась обнаженной с 21 года, а затем работала в порноиндустрии. С Трампом она познакомилась в июле 2006 года на турнире по гольфу, ей было 27 лет, а 60-летний политик показался ей "возраста отца или старше". Изначально на предложение охранника Трампа поужинать с политиком она ответила отказом, заявила Дэниэлс, но после она захотела покинуть мероприятие, на котором находилась, и так оказалась у бизнесмена в пентхаусе. Не рассчитывая оставаться там надолго, женщина, по ее словам, предполагала, что из номера они отправятся в ресторан, Трамп предстал в сатиновой пижаме. Политик предложил получше узнать друг друга перед ужином, она рассказала о своей работе в фильмах для взрослых, а Трамп поднял тему ее возможного участия в реалити-шоу "Кандидат", ведущим которого он был, рассказала Дэниэлс. В какой-то момент она пошла в ванную комнату, а когда вернулась Трамп якобы лежал на кровати в трусах и футболке, сказала она. "Я почувствовала, как кровь отступила от рук и ног, будто я встала слишком быстро. Я подумала: "о, Боже, что я неправильно поняла, чтобы оказаться здесь"... Сначала я просто испугалась. Я не ожидала, что там кто-то будет, особенно без большого количества одежды", - сказала Дэниэлс. Намерения Трампа, по ее словам, были ясны, политик не угрожал, но он был больше и сильнее, блокировал путь. "Я сняла одежду и обувь, бюстгальтер. Мы были в миссионерской позиции", - рассказала она. По ее словам, Трамп не просил сохранить эпизод в тайне, не упоминал о своей супруге Мелании. "Я рассказала лишь немногим людям о том, что у нас был секс, потому что мне было стыдно, что я не остановила это", - призналась Дэниэлс. После она поддерживала общение с Трампом, тот приглашал ее на мероприятия. "Я хотела поддерживать такую разновидность общения из-за шанса попасть на шоу "Кандидат", которое еще транслировали", - добавила порноактриса. В суде Нью-Йорка слушается уголовное дело против Трампа о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240430/tramp-1943184173.html

https://ria.ru/20240104/tramp-1919651752.html

https://ria.ru/20240422/tramp-1941604727.html

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