https://ria.ru/20240507/svo-1944391789.html

Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц

Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц - РИА Новости, 07.05.2024

Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:28

2024-05-07T13:28

2024-05-07T16:49

специальная военная операция на украине

харьков

одесса

россия

рамзан кадыров

владимир зеленский

безопасность

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги."Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

харьков

одесса

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, одесса, россия, рамзан кадыров, владимир зеленский, безопасность, украина, чеченская республика (чечня)