https://ria.ru/20240507/svo-1944391789.html
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц - РИА Новости, 07.05.2024
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:28
2024-05-07T13:28
2024-05-07T16:49
специальная военная операция на украине
харьков
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россия
рамзан кадыров
владимир зеленский
безопасность
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги."Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Кадыров призвал за месяц взять Одессу и Харьков и вынудить Зеленского сдаться