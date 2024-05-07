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Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 07.05.2024 (обновлено: 16:49 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/svo-1944391789.html
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц - РИА Новости, 07.05.2024
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:28
2024-05-07T16:49
специальная военная операция на украине
харьков
одесса
россия
рамзан кадыров
владимир зеленский
безопасность
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги."Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
харьков
одесса
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харьков, одесса, россия, рамзан кадыров, владимир зеленский, безопасность, украина, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Одесса, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Безопасность, Украина, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц

Кадыров призвал за месяц взять Одессу и Харьков и вынудить Зеленского сдаться

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги.
"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковОдессаРоссияРамзан КадыровВладимир ЗеленскийБезопасностьУкраинаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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