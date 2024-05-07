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Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов - РИА Новости, 07.05.2024
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14:12 07.05.2024 (обновлено: 14:13 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/sudya-1944409855.html
Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов
Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов - РИА Новости, 07.05.2024
Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов
Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что не привез в Белоруссию секретных данных, в Минске не требовали от него выдачи секретов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:12
2024-05-07T14:13
в мире
польша
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что не привез в Белоруссию секретных данных, в Минске не требовали от него выдачи секретов. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы. "Я сюда не привез никаких секретных документов. Ни о каких секретах не рассказывал. От меня этого здесь никто этого и не требует", - сказал Шмидт. Он считает, что Польша в итоге возбудит против него уголовное дело и возвращение туда грозит тюрьмой. "Думаю, что будет начато (уголовное – ред.) дело, потому что к этому уже готовятся. Достаточно того, что у меня был доступ к секретным документам", - подчеркнул собеседник. Отвечая на вопрос о перспективах возвращения в Польшу, польский судья ответил: "Только если экстрадиция, но для меня это – тюрьма".
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, томаш шмидт (судья), дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Томаш Шмидт (судья), Дональд Туск
Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов

Судья Шмидт: в Белоруссии никто не требовал выдачи никаких секретных данных

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что не привез в Белоруссию секретных данных, в Минске не требовали от него выдачи секретов.
В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
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"Я сюда не привез никаких секретных документов. Ни о каких секретах не рассказывал. От меня этого здесь никто этого и не требует", - сказал Шмидт.
Он считает, что Польша в итоге возбудит против него уголовное дело и возвращение туда грозит тюрьмой. "Думаю, что будет начато (уголовное – ред.) дело, потому что к этому уже готовятся. Достаточно того, что у меня был доступ к секретным документам", - подчеркнул собеседник.
Отвечая на вопрос о перспективах возвращения в Польшу, польский судья ответил: "Только если экстрадиция, но для меня это – тюрьма".
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