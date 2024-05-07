https://ria.ru/20240507/sudya-1944409855.html

Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов

Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов - РИА Новости, 07.05.2024

Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов

Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что не привез в Белоруссию секретных данных, в Минске не требовали от него выдачи секретов. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:12

2024-05-07T14:12

2024-05-07T14:13

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томаш шмидт (судья)

дональд туск

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что не привез в Белоруссию секретных данных, в Минске не требовали от него выдачи секретов. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы. "Я сюда не привез никаких секретных документов. Ни о каких секретах не рассказывал. От меня этого здесь никто этого и не требует", - сказал Шмидт. Он считает, что Польша в итоге возбудит против него уголовное дело и возвращение туда грозит тюрьмой. "Думаю, что будет начато (уголовное – ред.) дело, потому что к этому уже готовятся. Достаточно того, что у меня был доступ к секретным документам", - подчеркнул собеседник. Отвечая на вопрос о перспективах возвращения в Польшу, польский судья ответил: "Только если экстрадиция, но для меня это – тюрьма".

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, минск, томаш шмидт (судья), дональд туск