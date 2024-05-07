https://ria.ru/20240507/sudya-1944403929.html
Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу
Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу - РИА Новости, 07.05.2024
Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу
Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж, и в том числе поэтому... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:56
2024-05-07T13:56
2024-05-07T13:56
в мире
польша
белоруссия
томаш шмидт (судья)
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж, и в том числе поэтому выехал в Белоруссию. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на владение секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в его отношении на предмет шпионажа. "Возвращение в Польшу для меня сейчас – это тюрьма. По отношению ко мне уже начаты процедуры, чтобы обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии и России. Раньше у меня была информация, что такие действия по отношению ко мне уже начали происходить, поэтому я решить выехать в Белоруссию. Это были последние дни, когда у меня еще была такая возможность (покинуть Польшу – ред.)", - сказал Шмидт в интервью РИА Новости. Он пояснил, что у него была полученная от друзей неофициальная информация о начале проверки в его отношении. Он отметил, что успел пересечь границу Польши с Белоруссией легально. "Я мог легально пересечь границу. Но, по имеющейся у меня информации, это были последние дни, когда я мог это сделать", - подчеркнул Шмидт. Он рассказал, что официально находится в отпуске, но подписал заявление об отставке. Шмидт добавил, что рассчитывает, что белорусское посольство в Польше может поспособствовать передаче этого заявления польской стороне. Собеседник подчеркнул, что оставил в Польше все, взял с собой в Белоруссию "только один чемодан".
https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, томаш шмидт (судья)
В мире, Польша, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья)
Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу
Шмидт: в Польше уже начали процедуры по предъявлению мне обвинения в шпионаже
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж, и в том числе поэтому выехал в Белоруссию.
В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на владение секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в его отношении на предмет шпионажа.
"Возвращение в Польшу для меня сейчас – это тюрьма. По отношению ко мне уже начаты процедуры, чтобы обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии и России. Раньше у меня была информация, что такие действия по отношению ко мне уже начали происходить, поэтому я решить выехать в Белоруссию. Это были последние дни, когда у меня еще была такая возможность (покинуть Польшу – ред.)", - сказал Шмидт в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что у него была полученная от друзей неофициальная информация о начале проверки в его отношении. Он отметил, что успел пересечь границу Польши с Белоруссией
легально. "Я мог легально пересечь границу. Но, по имеющейся у меня информации, это были последние дни, когда я мог это сделать", - подчеркнул Шмидт. Он рассказал, что официально находится в отпуске, но подписал заявление об отставке. Шмидт добавил, что рассчитывает, что белорусское посольство в Польше может поспособствовать передаче этого заявления польской стороне. Собеседник подчеркнул, что оставил в Польше все, взял с собой в Белоруссию "только один чемодан".