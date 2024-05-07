https://ria.ru/20240507/sudya-1944403929.html

Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу

Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу - РИА Новости, 07.05.2024

Судья Шмидт рассказал, чем ему грозит возвращение в Польшу

Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж, и в том числе поэтому... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:56

2024-05-07T13:56

2024-05-07T13:56

в мире

польша

белоруссия

томаш шмидт (судья)

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что еще в Польше получил неофициальную информацию о планируемой проверке на шпионаж, и в том числе поэтому выехал в Белоруссию. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на владение секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в его отношении на предмет шпионажа. "Возвращение в Польшу для меня сейчас – это тюрьма. По отношению ко мне уже начаты процедуры, чтобы обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии и России. Раньше у меня была информация, что такие действия по отношению ко мне уже начали происходить, поэтому я решить выехать в Белоруссию. Это были последние дни, когда у меня еще была такая возможность (покинуть Польшу – ред.)", - сказал Шмидт в интервью РИА Новости. Он пояснил, что у него была полученная от друзей неофициальная информация о начале проверки в его отношении. Он отметил, что успел пересечь границу Польши с Белоруссией легально. "Я мог легально пересечь границу. Но, по имеющейся у меня информации, это были последние дни, когда я мог это сделать", - подчеркнул Шмидт. Он рассказал, что официально находится в отпуске, но подписал заявление об отставке. Шмидт добавил, что рассчитывает, что белорусское посольство в Польше может поспособствовать передаче этого заявления польской стороне. Собеседник подчеркнул, что оставил в Польше все, взял с собой в Белоруссию "только один чемодан".

https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, томаш шмидт (судья)