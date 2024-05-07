https://ria.ru/20240507/sudya-1944389067.html

Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения

Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения - РИА Новости, 07.05.2024

Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения

Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, рассказал РИА Новости, что на родине ему могло грозить даже физическое устранение. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:21

2024-05-07T13:21

2024-05-07T15:18

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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, рассказал РИА Новости, что на родине ему могло грозить даже физическое устранение."Я чувствую себя в безопасности в Беларуси. Если президент Лукашенко предоставит такую охрану, то безопасность для меня будет стопроцентной", — сказал он.По словам судьи, устранение его в Польше местными спецслужбами или союзных стран было бы "вполне возможным". "На территории Беларуси у них не будет такой возможности. Белорусское государство очень хорошо функционирует по обеспечению безопасности, хорошо заботится о безопасности своих граждан и иностранцев, которые посещают Беларусь", — подчеркнул Шмидт.Он рассказал также, что на родине получал угрозы как по телефону, так и лично."Люди, которых я совершенно не знаю, подходили, говорили, чтобы я куда-нибудь исчез — в Канаду, Великобританию, — иначе со мной что-то может случиться. Человек ростом около двух метров подошел, сказал свое и пошел дальше <…> Несколько раз было. Совершенно незнакомые люди, прохожие. Были сигналы, что мне нужно просто исчезнуть из Польши", — объяснил Шмидт.Накануне Шмидт, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы, провел в Минске пресс-конференцию, на которой заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко. После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на обладание секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа.

https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

https://ria.ru/20240507/polsha-1944388876.html

польша

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польша, белоруссия, в мире, варшава, минск