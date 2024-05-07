Рейтинг@Mail.ru
Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 07.05.2024 (обновлено: 15:18 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/sudya-1944389067.html
Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения
Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения - РИА Новости, 07.05.2024
Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения
Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, рассказал РИА Новости, что на родине ему могло грозить даже физическое устранение. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:21
2024-05-07T15:18
польша
белоруссия
в мире
варшава
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944108119_20:0:1577:876_1920x0_80_0_0_8d4d138ebd73fb38f3bebb8755f78a25.jpg
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, рассказал РИА Новости, что на родине ему могло грозить даже физическое устранение."Я чувствую себя в безопасности в Беларуси. Если президент Лукашенко предоставит такую охрану, то безопасность для меня будет стопроцентной", — сказал он.По словам судьи, устранение его в Польше местными спецслужбами или союзных стран было бы "вполне возможным". "На территории Беларуси у них не будет такой возможности. Белорусское государство очень хорошо функционирует по обеспечению безопасности, хорошо заботится о безопасности своих граждан и иностранцев, которые посещают Беларусь", — подчеркнул Шмидт.Он рассказал также, что на родине получал угрозы как по телефону, так и лично."Люди, которых я совершенно не знаю, подходили, говорили, чтобы я куда-нибудь исчез — в Канаду, Великобританию, — иначе со мной что-то может случиться. Человек ростом около двух метров подошел, сказал свое и пошел дальше &lt;…&gt; Несколько раз было. Совершенно незнакомые люди, прохожие. Были сигналы, что мне нужно просто исчезнуть из Польши", — объяснил Шмидт.Накануне Шмидт, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы, провел в Минске пресс-конференцию, на которой заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко. После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на обладание секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа.
https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html
https://ria.ru/20240507/polsha-1944388876.html
польша
белоруссия
варшава
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944108119_215:0:1383:876_1920x0_80_0_0_e2bcfc57b58db35018b230d41a328fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, белоруссия, в мире, варшава, минск
Польша, Белоруссия, В мире, Варшава, Минск
Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения

Польский судья Шмидт сообщил, что получал угрозы о необходимости "исчезнуть"

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, рассказал РИА Новости, что на родине ему могло грозить даже физическое устранение.
"Я чувствую себя в безопасности в Беларуси. Если президент Лукашенко предоставит такую охрану, то безопасность для меня будет стопроцентной", — сказал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта
Вчера, 13:28
По словам судьи, устранение его в Польше местными спецслужбами или союзных стран было бы "вполне возможным".
"На территории Беларуси у них не будет такой возможности. Белорусское государство очень хорошо функционирует по обеспечению безопасности, хорошо заботится о безопасности своих граждан и иностранцев, которые посещают Беларусь", — подчеркнул Шмидт.
Он рассказал также, что на родине получал угрозы как по телефону, так и лично.
"Люди, которых я совершенно не знаю, подходили, говорили, чтобы я куда-нибудь исчез — в Канаду, Великобританию, — иначе со мной что-то может случиться. Человек ростом около двух метров подошел, сказал свое и пошел дальше <…> Несколько раз было. Совершенно незнакомые люди, прохожие. Были сигналы, что мне нужно просто исчезнуть из Польши", — объяснил Шмидт.
Накануне Шмидт, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы, провел в Минске пресс-конференцию, на которой заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко. После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на обладание секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Судья Шмидт заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине
Вчера, 13:21
 
ПольшаБелоруссияВ миреВаршаваМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала