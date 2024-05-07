https://ria.ru/20240507/sud-1944417038.html

В Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина на Украину

В Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина на Украину - РИА Новости, 07.05.2024

В Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина на Украину

В Аргентине начался суд о возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из этой страны на Украину, защита во вторник представит свои аргументы, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:31

2024-05-07T14:31

2024-05-07T22:53

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая — РИА Новости. В Аргентине начался суд о возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из этой страны на Украину, защита во вторник представит свои аргументы, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар."Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства", — сказал юрист.Рубилар затруднился назвать срок, который может занять рассмотрение дела об экстрадиции в суде.Полиция Аргентины 30 января задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине.Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится.Согласно аргентинскому законодательству, "подача заявления о признании статуса беженца будет иметь приостанавливающее действие на исполнение решения, разрешающего экстрадицию лица, ищущего убежища, до завершения процедуры определения статуса беженца и его подтверждения. Предоставление убежища останавливает любой процесс об экстрадиции по запросу страны, где родился гражданин или где он является резидентом".Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Закон дает ему право на суд в Аргентине.

https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html

https://ria.ru/20240129/rossiyanin-1924103036.html

https://radiosputnik.ru/20240213/torden-1927170458.html

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в мире, аргентина, украина