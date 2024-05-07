https://ria.ru/20240507/sud-1944334481.html

СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову

СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову - РИА Новости, 07.05.2024

СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову

Следствие просит суд об аресте журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:31

2024-05-07T11:31

2024-05-07T11:33

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следствие просит суд об аресте журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кеворковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Она была задержана накануне, журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал адвокат Калой Ахильгов.Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года.Второй эпизод, по словам адвоката, связан с оправданием деятельности "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.Вину она не признает, заявлял РИА Новости Ахильгов.Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240504/arest-1943868890.html

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происшествия, москва, цар, орхан джемаль, талибан, оон, надежда кеворкова