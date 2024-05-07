https://ria.ru/20240507/sud-1944334481.html
СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову
СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову - РИА Новости, 07.05.2024
СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову
Следствие просит суд об аресте журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:31
2024-05-07T11:31
2024-05-07T11:33
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следствие просит суд об аресте журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кеворковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Она была задержана накануне, журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал адвокат Калой Ахильгов.Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года.Второй эпизод, по словам адвоката, связан с оправданием деятельности "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.Вину она не признает, заявлял РИА Новости Ахильгов.Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240504/arest-1943868890.html
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происшествия, москва, цар, орхан джемаль, талибан, оон, надежда кеворкова
Происшествия, Москва, ЦАР, Орхан Джемаль, Талибан, ООН, Надежда Кеворкова
СК просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову
Следствие попросило арестовать Кеворкову по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следствие просит суд об аресте журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кеворковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Она была задержана накануне, журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов, сообщал адвокат Калой Ахильгов.
Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года.
Второй эпизод, по словам адвоката, связан с оправданием деятельности "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещенном в Telegram в 2021 году.
Вину она не признает, заявлял РИА Новости Ахильгов.
Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность