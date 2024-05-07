https://ria.ru/20240507/studenty-1944506248.html

Путин поручил довести число иностранных студентов в России до 500 тысяч

Путин поручил довести число иностранных студентов в России до 500 тысяч - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил довести число иностранных студентов в России до 500 тысяч

Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:56

2024-05-07T18:56

2024-05-07T19:33

общество

россия

образование - общество

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч человек, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": увеличение к 2030 году численности иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях, не менее чем до 500 тысяч человек", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240427/mishustin-1942692340.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, образование - общество, владимир путин