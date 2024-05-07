https://ria.ru/20240507/starlinker-1944278050.html

Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент

Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент - РИА Новости, 07.05.2024

Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен по решению компании United Launch Alliance (ULA), РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T03:46

2024-05-07T03:46

2024-05-07T06:03

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V, НАСА ведет прямую трансляцию."Директор полета от ULA Том Хитер принял решение не продолжать подготовку к полету", - сообщила компания в своем аккаунте в компании Х. Решение об отмене запуска также было озвучено в ходе прямой трансляции подготовки к полету. Как в свою очередь сообщила ведущая трансляции НАСА, причина отмены запуска - неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.Старт Atlas V планировался на 22.34 по времени Восточного побережья США (5.34 мск). На борту Starliner на орбиту впервые должны отправиться двое астронавтов НАСА - Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Они заняли место в корабле незадолго до отмены запуска.Накануне старта сообщалось, что резервная дата первого пилотируемого полета полета Starliner на МКС - 7, 10 и 11 мая. Новая дата старта пока не объявлена.Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. Строительство шло с многочисленными и значительными задержками. Его первый беспилотный полет состоялся в 2019 году и был признан неудачным, корабль из-за сбоя бортовых часов не смог пристыковаться к МКС. Несмотря на то, что он благополучно вернулся на Землю - при анализе данных о его тестовом полете было выявлено множество различных проблем и недочетов. На их ликвидацию ушло около двух лет, после чего в 2022 году прошел успешный беспилотный полет на МКС.Нынешний пилотируемый рейс в случае успеха даст "зеленый свет" на сертификацию Starliner к регулярным полетам и реализацию цели США по обеспечению двух независимых способов доставки астронавтов на МКС. Сейчас НАСА осуществляет полеты астронавтов на МКС на корабле Crew Dragon, который также по контракту НАСА от 2014 года создала компания SpaceX, а также в рамках двустороннего соглашения о перекрестных полетах на российских кораблях "Союз".

https://ria.ru/20240320/sputniki-1934471176.html

https://ria.ru/20240507/boeing-1944277781.html

https://ria.ru/20240319/sdelka-1934305678.html

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