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"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ssha-1944482068.html
"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО
"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО - РИА Новости, 07.05.2024
"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО
В случае отправки западных войск на Украину, Россия якобы может ударить по странам НАТО ядреным оружием, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:44
2024-05-07T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
франция
джо байден
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки западных войск на Украину, Россия якобы может ударить по странам НАТО ядреным оружием, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Пожалуйста, просто откройте свои глаза и уши и послушайте, что я говорю: Южный военный округ проведет учения по применению тактического ядерного оружия. Это не значит, что они (Россия. — Прим. ред.) собираются применить ядерное оружие на Украине, они не будут этого делать. Они собираются разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции Италии", — допустил он.Риттер также подчеркнул, что Запад получит ядерную войну, если он ее действительно хочет."Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала", — добавил эксперт.По словам аналитика, Россия уничтожает украинскую армию, и в ответ на это западные страны грозятся отправить свои войска, что, по словам, Риттера, уже неоднократно объявлялось Москвой в качестве красных линий. Экс-разведчик выразил уверенность, что в случае появления сил НАТО в зоне конфликта Россия может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса."Я надеюсь, что люди, наблюдающие за этим прямо сейчас, обливаются холодным потом, потому что в этот момент миру наступает конец, леди и джентльмены, игра окончена, какие бы планы у вас ни были на лето, они отменены, какие бы рождественские планы у вас ни были, забудьте об этом", — сказал Риттер.Эксперт также призвал президента США Джо Байдена заставить Эммануэля Макрона "заткнуться" и сесть за стол переговоров.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944428562.html
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в мире, сша, россия, украина, франция, джо байден, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Франция, Джо Байден, Эммануэль Макрон, НАТО
"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО

Риттер: Россия может нанести удар сразу по странам НАТО

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки западных войск на Украину, Россия якобы может ударить по странам НАТО ядреным оружием, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Пожалуйста, просто откройте свои глаза и уши и послушайте, что я говорю: Южный военный округ проведет учения по применению тактического ядерного оружия. Это не значит, что они (Россия. — Прим. ред.) собираются применить ядерное оружие на Украине, они не будут этого делать. Они собираются разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции Италии", — допустил он.
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Риттер также подчеркнул, что Запад получит ядерную войну, если он ее действительно хочет.
«
"Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала", — добавил эксперт.
По словам аналитика, Россия уничтожает украинскую армию, и в ответ на это западные страны грозятся отправить свои войска, что, по словам, Риттера, уже неоднократно объявлялось Москвой в качестве красных линий. Экс-разведчик выразил уверенность, что в случае появления сил НАТО в зоне конфликта Россия может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса.
«
"Я надеюсь, что люди, наблюдающие за этим прямо сейчас, обливаются холодным потом, потому что в этот момент миру наступает конец, леди и джентльмены, игра окончена, какие бы планы у вас ни были на лето, они отменены, какие бы рождественские планы у вас ни были, забудьте об этом", — сказал Риттер.
Эксперт также призвал президента США Джо Байдена заставить Эммануэля Макрона "заткнуться" и сесть за стол переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
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