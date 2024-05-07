https://ria.ru/20240507/ssha-1944482068.html

"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО

"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО - РИА Новости, 07.05.2024

"Игра окончена": в США предупредили о ядерном уничтожении НАТО

В случае отправки западных войск на Украину, Россия якобы может ударить по странам НАТО ядреным оружием, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:44

2024-05-07T17:44

2024-05-07T17:44

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки западных войск на Украину, Россия якобы может ударить по странам НАТО ядреным оружием, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Пожалуйста, просто откройте свои глаза и уши и послушайте, что я говорю: Южный военный округ проведет учения по применению тактического ядерного оружия. Это не значит, что они (Россия. — Прим. ред.) собираются применить ядерное оружие на Украине, они не будут этого делать. Они собираются разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции Италии", — допустил он.Риттер также подчеркнул, что Запад получит ядерную войну, если он ее действительно хочет."Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала", — добавил эксперт.По словам аналитика, Россия уничтожает украинскую армию, и в ответ на это западные страны грозятся отправить свои войска, что, по словам, Риттера, уже неоднократно объявлялось Москвой в качестве красных линий. Экс-разведчик выразил уверенность, что в случае появления сил НАТО в зоне конфликта Россия может начать наносить ядерные удары не по территории Украины, а сразу по центрам принятия решений в странах альянса."Я надеюсь, что люди, наблюдающие за этим прямо сейчас, обливаются холодным потом, потому что в этот момент миру наступает конец, леди и джентльмены, игра окончена, какие бы планы у вас ни были на лето, они отменены, какие бы рождественские планы у вас ни были, забудьте об этом", — сказал Риттер.Эксперт также призвал президента США Джо Байдена заставить Эммануэля Макрона "заткнуться" и сесть за стол переговоров.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.

https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944428562.html

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