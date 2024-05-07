https://ria.ru/20240507/ssha-1944461892.html

Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине

Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине - РИА Новости, 07.05.2024

Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине

Звучащие на Западе тезисы о том, что президент России Владимир Путин собирается напасть на страну-участницу НАТО, — ложь США, пишет экс-сотрудница ЦРУ Ребекка... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:35

2024-05-07T16:35

2024-05-07T16:35

россия

сша

европа

владимир путин

ребекка коффлер

нато

центральное разведывательное управление (цру)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Звучащие на Западе тезисы о том, что президент России Владимир Путин собирается напасть на страну-участницу НАТО, — ложь США, пишет экс-сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер в статье для Newsweek."Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что у Путина есть планы на Европу за пределами постсоветских государств. Мы проработали множество сценариев, моделирующих войну между Россией, США и НАТО, и <…> ни в одном сценарии она не нападала на страну альянса, которую не считала частью своей стратегической буферной зоной", — заявила она.Коффлер полагает, что целью СВО является недопущение вступления Украины в НАТО, поскольку ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться вдоль более чем полутора тысяч километров его границы.Если элиты в Вашингтоне хотят продолжать финансирование еще одного бесконечного конфликта, в то время как в США бушует инфляция, им следует найти более логичное объяснение, заключила она.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240507/putin-1944405623.html

https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, владимир путин, ребекка коффлер, нато, центральное разведывательное управление (цру), санкции в отношении россии