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Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине - РИА Новости, 07.05.2024
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16:35 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ssha-1944461892.html
Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине
Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине - РИА Новости, 07.05.2024
Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине
Звучащие на Западе тезисы о том, что президент России Владимир Путин собирается напасть на страну-участницу НАТО, — ложь США, пишет экс-сотрудница ЦРУ Ребекка... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:35
2024-05-07T16:35
россия
сша
европа
владимир путин
ребекка коффлер
нато
центральное разведывательное управление (цру)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Звучащие на Западе тезисы о том, что президент России Владимир Путин собирается напасть на страну-участницу НАТО, — ложь США, пишет экс-сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер в статье для Newsweek."Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что у Путина есть планы на Европу за пределами постсоветских государств. Мы проработали множество сценариев, моделирующих войну между Россией, США и НАТО, и &lt;…&gt; ни в одном сценарии она не нападала на страну альянса, которую не считала частью своей стратегической буферной зоной", — заявила она.Коффлер полагает, что целью СВО является недопущение вступления Украины в НАТО, поскольку ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться вдоль более чем полутора тысяч километров его границы.Если элиты в Вашингтоне хотят продолжать финансирование еще одного бесконечного конфликта, в то время как в США бушует инфляция, им следует найти более логичное объяснение, заключила она.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240507/putin-1944405623.html
https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html
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россия, сша, европа, владимир путин, ребекка коффлер, нато, центральное разведывательное управление (цру), санкции в отношении россии
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Ребекка Коффлер, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Санкции в отношении России
Экс-сотрудница ЦРУ разоблачила ложь Запада о Путине

Экс-сотрудник ЦРУ Коффлер: Запад лжет, говоря о намерении Путина напасть на НАТО

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Звучащие на Западе тезисы о том, что президент России Владимир Путин собирается напасть на страну-участницу НАТО, — ложь США, пишет экс-сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер в статье для Newsweek.
"Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что у Путина есть планы на Европу за пределами постсоветских государств. Мы проработали множество сценариев, моделирующих войну между Россией, США и НАТО, и <…> ни в одном сценарии она не нападала на страну альянса, которую не считала частью своей стратегической буферной зоной", — заявила она.
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Коффлер полагает, что целью СВО является недопущение вступления Украины в НАТО, поскольку ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться вдоль более чем полутора тысяч километров его границы.
Если элиты в Вашингтоне хотят продолжать финансирование еще одного бесконечного конфликта, в то время как в США бушует инфляция, им следует найти более логичное объяснение, заключила она.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РоссияСШАЕвропаВладимир ПутинРебекка КоффлерНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Санкции в отношении России
 
 
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