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В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
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10:16 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
Цель стратегии России на Украине – не только нанести тактическое поражение Киеву, но и положить конец деятельности НАТО в стране, заявил бывший агент ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:16
2024-05-07T10:16
в мире
россия
украина
москва
нато
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цель стратегии России на Украине – не только нанести тактическое поражение Киеву, но и положить конец деятельности НАТО в стране, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО", — сказал он.Джонсон считает, что российская армия в итоге разгромит ВСУ, а стратегической задачей России является не только уничтожение военного потенциала Украины, но и нанесение тактического поражения альянсу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240507/ssha-1944295250.html
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в мире, россия, украина, москва, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине

Джонсон: Россия стремится нанести тактическое поражение НАТО на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цель стратегии России на Украине – не только нанести тактическое поражение Киеву, но и положить конец деятельности НАТО в стране, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО", — сказал он.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В США сделали неожиданное заявление после слов Кэмерона об ударах по России
09:12
Джонсон считает, что российская армия в итоге разгромит ВСУ, а стратегической задачей России является не только уничтожение военного потенциала Украины, но и нанесение тактического поражения альянсу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Вчера, 22:29
 
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