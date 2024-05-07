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В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
Цель стратегии России на Украине – не только нанести тактическое поражение Киеву, но и положить конец деятельности НАТО в стране, заявил бывший агент ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:16
2024-05-07T10:16
2024-05-07T10:16
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Цель стратегии России на Украине – не только нанести тактическое поражение Киеву, но и положить конец деятельности НАТО в стране, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО", — сказал он.Джонсон считает, что российская армия в итоге разгромит ВСУ, а стратегической задачей России является не только уничтожение военного потенциала Украины, но и нанесение тактического поражения альянсу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, украина, москва, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
Джонсон: Россия стремится нанести тактическое поражение НАТО на Украине