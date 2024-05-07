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В США сделали неожиданное заявление после слов Кэмерона об ударах по России

В США сделали неожиданное заявление после слов Кэмерона об ударах по России - РИА Новости, 07.05.2024

В США сделали неожиданное заявление после слов Кэмерона об ударах по России

Продолжение Западом поставок помощи ВСУ может привести к войне Европы с Россией, предупредил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:12

2024-05-07T09:12

2024-05-07T09:12

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дэвид кэмерон

тони радакин

найджел кейси

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Продолжение Западом поставок помощи ВСУ может привести к войне Европы с Россией, предупредил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Учитывая, что украинские силы терпят поражение и гибнут, было бы разумно приостановить дальнейшую военную поддержку и посоветовать Киеву попросить о прекращении огня", — написал он.Так Макгрегор отреагировал на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что британское оружие можно использовать для ударов по территории России. По мнению Макгрегора, Москва не потерпит ударов по своей территории.В итоге все может вылиться в войну Европы с Россией, к которой вооруженные силы США не готовы, заключил он.Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите британского премьера в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Впоследствии послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний Кэмерона. Как отметили в министерстве, его враждебный выпад противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240506/mid-1944191180.html

https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html

россия

киев

великобритания

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в мире, россия, киев, великобритания, дэвид кэмерон, тони радакин, найджел кейси, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, вооруженные силы сша