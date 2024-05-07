https://ria.ru/20240507/sovfed-1944544332.html
В Совфеде проведут работу по законодательному обеспечению указа Путина
В Совфеде проведут работу по законодательному обеспечению указа Путина - РИА Новости, 07.05.2024
В Совфеде проведут работу по законодательному обеспечению указа Путина
Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде будет вести активную работу по законодательному обеспечению указа Путина о наццелях развития РФ в части... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:44
2024-05-07T22:44
2024-05-07T22:44
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде будет вести активную работу по законодательному обеспечению указа Путина о наццелях развития РФ в части технологического лидерства страны, заявил РИА Новости зампред совета, сенатор Артем Шейкин. Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В указе, в частности, отмечается, что к 2030 году необходимо повысить уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". "Сегодня Владимир Владимирович Путин подписал один из важнейших документов, направленный на определение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Отмечу, что особое место в Указе определено достижению "технологического лидерства", о котором неоднократно говорил президент. В рамках работы секций совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вместе с коллегами будем вести активную работу, направленную на подготовку необходимых законодательных решений для выполнения поставленных целей", - сказал Шейкин. Сенатор выразил уверенность, что к 2030 году основные показатели, обозначенные в указе, "будут выполнены благодаря слаженной работе государственных органов".
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, совет федерации рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Общество
В Совфеде проведут работу по законодательному обеспечению указа Путина
Шейкин: в СФ будут работать над законодательным обеспечением указа Путина
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде будет вести активную работу по законодательному обеспечению указа Путина о наццелях развития РФ в части технологического лидерства страны, заявил РИА Новости зампред совета, сенатор Артем Шейкин.
Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В указе, в частности, отмечается, что к 2030 году необходимо повысить уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.
Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
"Сегодня Владимир Владимирович Путин подписал один из важнейших документов, направленный на определение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Отмечу, что особое место в Указе определено достижению "технологического лидерства", о котором неоднократно говорил президент. В рамках работы секций совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
, вместе с коллегами будем вести активную работу, направленную на подготовку необходимых законодательных решений для выполнения поставленных целей", - сказал Шейкин.
Сенатор выразил уверенность, что к 2030 году основные показатели, обозначенные в указе, "будут выполнены благодаря слаженной работе государственных органов".