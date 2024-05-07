https://ria.ru/20240507/sovfed-1944388263.html

Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко

Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024

Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко

Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:18

2024-05-07T13:18

2024-05-07T13:19

политика

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. "Полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, инаугурация владимира путина — 2024