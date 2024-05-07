https://ria.ru/20240507/sovfed-1944388263.html
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко
Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:18
2024-05-07T13:18
2024-05-07T13:19
политика
валентина матвиенко
владимир путин
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инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. "Полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко
Матвиенко: Совфед может рассмотреть кандидатуры силового блока до 15 мая