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Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024
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13:18 07.05.2024 (обновлено: 13:19 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/sovfed-1944388263.html
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко - РИА Новости, 07.05.2024
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко
Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:18
2024-05-07T13:19
политика
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. "Полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Совфед рассмотрит кандидатуры силового блока до 15 мая, считает Матвиенко

Матвиенко: Совфед может рассмотреть кандидатуры силового блока до 15 мая

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Совет Федерации, вероятно, рассмотрит кандидатуры "силового блока" в кабмине до 15 мая, считает председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.
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