https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944290618.html

Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии

Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 07.05.2024

Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:45

2024-05-07T08:45

2024-05-07T09:04

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

татьяна москалькова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Прекрасная возможность сегодня закрепить в документе наши новые горизонты сотрудничества. И в личных и в общественных ценностях для человека всегда приоритетом является здоровье, то что и обеспечивает социальную и физическую активность, а также семейное благополучие", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. Он отметил, что сегодня в здравоохранении происходят серьезные изменения, но все системы отрасли направлены на оказание качественной медицинской помощи. Министр также напомнил, что сегодня для участников специальной военной операции установлены преференциальные правила, помогающие оказывать медицинскую помощь в ускоренном режиме. При этом взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам человека помогает Минздраву и Росздравнадзору, организовать работу таким образом, чтобы все права пациента были соблюдены, пояснил Мурашко. Соглашение предусматривает в том числе проведение совместных приемов граждан и рассмотрение обращений, а также организацию различных мероприятий по охране здоровья, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, татьяна москалькова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)