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"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей - РИА Новости, 07.05.2024
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15:23 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sobyanin-1944432142.html
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей - РИА Новости, 07.05.2024
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей
Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:23
2024-05-07T15:23
россия
сергей собянин
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень, заявил, что не ожидает такого, и процитировал строку из стихотворения Высоцкого, перефразировав ее: "Ходят слухи, словно мухи". "Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю", - сказал Собянин РИА Новости. Так мэр столицы ответил на вопрос о том, нет ли возможности, что кто-то из его замов перейдет на федеральный уровень, слухи о чем ходят в последнее время в контексте предстоящего формирования нового состава правительства РФ.
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россия, сергей собянин, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Сергей Собянин, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей

Собянин заявил, что не ждет перехода своих заместителей на федеральный уровень

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень, заявил, что не ожидает такого, и процитировал строку из стихотворения Высоцкого, перефразировав ее: "Ходят слухи, словно мухи".
"Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю", - сказал Собянин РИА Новости.
Так мэр столицы ответил на вопрос о том, нет ли возможности, что кто-то из его замов перейдет на федеральный уровень, слухи о чем ходят в последнее время в контексте предстоящего формирования нового состава правительства РФ.
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РоссияСергей СобянинПолитикаИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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