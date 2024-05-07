https://ria.ru/20240507/sobyanin-1944432142.html

"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей

"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей - РИА Новости, 07.05.2024

"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:23

2024-05-07T15:23

2024-05-07T15:23

россия

сергей собянин

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень, заявил, что не ожидает такого, и процитировал строку из стихотворения Высоцкого, перефразировав ее: "Ходят слухи, словно мухи". "Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю", - сказал Собянин РИА Новости. Так мэр столицы ответил на вопрос о том, нет ли возможности, что кто-то из его замов перейдет на федеральный уровень, слухи о чем ходят в последнее время в контексте предстоящего формирования нового состава правительства РФ.

https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей собянин, политика, инаугурация владимира путина — 2024