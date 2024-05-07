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"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей - РИА Новости, 07.05.2024
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей
Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:23
2024-05-07T15:23
2024-05-07T15:23
россия
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос о том, может ли кто-то из его заместителей в столичном правительстве перейти работать на федеральный уровень, заявил, что не ожидает такого, и процитировал строку из стихотворения Высоцкого, перефразировав ее: "Ходят слухи, словно мухи". "Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю", - сказал Собянин РИА Новости. Так мэр столицы ответил на вопрос о том, нет ли возможности, что кто-то из его замов перейдет на федеральный уровень, слухи о чем ходят в последнее время в контексте предстоящего формирования нового состава правительства РФ.
https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Сергей Собянин, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
"Ходят слухи, словно мухи": Собянин не ждет повышения своих заместителей
Собянин заявил, что не ждет перехода своих заместителей на федеральный уровень