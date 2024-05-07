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Армия Израиля заявила о пуске реактивных снарядов из Рафаха - РИА Новости, 07.05.2024
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23:51 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/snaryady-1944549933.html
Армия Израиля заявила о пуске реактивных снарядов из Рафаха
Армия Израиля заявила о пуске реактивных снарядов из Рафаха - РИА Новости, 07.05.2024
Армия Израиля заявила о пуске реактивных снарядов из Рафаха
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что несколько реактивных снарядов было выпущено за день из Рафаха на юге сектора Газа в сторону КПП "Керем-Шалом". РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:51
2024-05-07T23:51
в мире
рафах (провинция)
израиль
россия
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что несколько реактивных снарядов было выпущено за день из Рафаха на юге сектора Газа в сторону КПП "Керем-Шалом". "После сирен, прозвучавших ранее сегодня (во вторник) в районе КПП "Керем-Шалом", были идентифицированы шесть реактивных снарядов, выпущенных из района Рафах на юге сектора Газа", - говорится в Telegram-канале армии. Армия добавила, что ранее во вторник было также обнаружено около 12 реактивных снарядов, пролетевших из района Рафаха на юге Газы в район кибуца Реим. Отмечается, что система ПВО ЦАХАЛ "перехватила пять снарядов", остальные упали на открытой местности. "О пострадавших не сообщалось. Менее чем через час самолет ВВС Израиля поразил пусковую установку, стрелявшую в сторону Израиля", - отметила армия. Ранее Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что палестинское движение ХАМАС второй раз за двое суток подвергло минометному обстрелу район КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходят гуманитарные грузы в палестинский анклав, огонь велся из района Рафаха, где в ночь на вторник началась наземная операция израильских сил. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, россия, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Россия, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о пуске реактивных снарядов из Рафаха

ЦАХАЛ: из Рафаха выпустили 6 реактивных снарядов в сторону КПП "Керем-Шалом"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что несколько реактивных снарядов было выпущено за день из Рафаха на юге сектора Газа в сторону КПП "Керем-Шалом".
"После сирен, прозвучавших ранее сегодня (во вторник) в районе КПП "Керем-Шалом", были идентифицированы шесть реактивных снарядов, выпущенных из района Рафах на юге сектора Газа", - говорится в Telegram-канале армии.
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Армия добавила, что ранее во вторник было также обнаружено около 12 реактивных снарядов, пролетевших из района Рафаха на юге Газы в район кибуца Реим. Отмечается, что система ПВО ЦАХАЛ "перехватила пять снарядов", остальные упали на открытой местности.
"О пострадавших не сообщалось. Менее чем через час самолет ВВС Израиля поразил пусковую установку, стрелявшую в сторону Израиля", - отметила армия.
Ранее Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что палестинское движение ХАМАС второй раз за двое суток подвергло минометному обстрелу район КПП "Керем-Шалом" на юго-восточной границе сектора Газа, через который проходят гуманитарные грузы в палестинский анклав, огонь велся из района Рафаха, где в ночь на вторник началась наземная операция израильских сил.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреРафах (провинция)ИзраильРоссияХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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