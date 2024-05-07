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В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке

В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке - РИА Новости, 07.05.2024

В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке

В Приморье возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве по факту избиения неизвестными 17-летнего подростка в Артеме, один из подозреваемых - 39-летний... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:15

2024-05-07T09:15

2024-05-07T09:15

происшествия

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. В Приморье возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве по факту избиения неизвестными 17-летнего подростка в Артеме, один из подозреваемых - 39-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего парня в городе Артеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… В настоящее время следователями СК установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 мая около автобусной остановки "Севастопольская" в Артеме мужчина на почве личной неприязни нанес несовершеннолетнему удары по голове, причинив телесные повреждения. В понедельник приморские СМИ сообщили, что в ночь на 6 мая четверо мужчин сильно избили 17-летнего подростка на автобусной остановке в Артеме, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)