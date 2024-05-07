Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sk-1944296085.html
В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке
В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке - РИА Новости, 07.05.2024
В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке
В Приморье возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве по факту избиения неизвестными 17-летнего подростка в Артеме, один из подозреваемых - 39-летний... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:15
2024-05-07T09:15
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. В Приморье возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве по факту избиения неизвестными 17-летнего подростка в Артеме, один из подозреваемых - 39-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего парня в городе Артеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… В настоящее время следователями СК установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 мая около автобусной остановки "Севастопольская" в Артеме мужчина на почве личной неприязни нанес несовершеннолетнему удары по голове, причинив телесные повреждения. В понедельник приморские СМИ сообщили, что в ночь на 6 мая четверо мужчин сильно избили 17-летнего подростка на автобусной остановке в Артеме, его госпитализировали с тяжелыми травмами.
https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке

СК возбудил дело после избиения подростка в Артеме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. В Приморье возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве по факту избиения неизвестными 17-летнего подростка в Артеме, один из подозреваемых - 39-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
«
"Следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего парня в городе Артеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… В настоящее время следователями СК установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 мая около автобусной остановки "Севастопольская" в Артеме мужчина на почве личной неприязни нанес несовершеннолетнему удары по голове, причинив телесные повреждения.
В понедельник приморские СМИ сообщили, что в ночь на 6 мая четверо мужчин сильно избили 17-летнего подростка на автобусной остановке в Артеме, его госпитализировали с тяжелыми травмами.
Подростки, избившие мужчину до смерти в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину до смерти
20 марта, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала