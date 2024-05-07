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Символы президентской власти в России

Символы президентской власти в России - РИА Новости, 07.05.2024

Символы президентской власти в России

Согласно указу президента от 5 августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:35

2024-05-07T00:35

2024-05-07T00:35

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Согласно указу президента от 5 августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации", символами президентской власти были утверждены президентский штандарт, президентский знак и специальный экземпляр Конституции России. 6 мая 2000 года, в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Российской Федерации Владимира Путина, специальный экземпляр Конституции утратил официальный статус символа президента России. Штандарт (флаг) президента Российской Федерации утвержден указом президента от 15 февраля 1994 года "О штандарте (флаге) президента Российской Федерации". Штандарт (флаг) президента России представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов (цвета Государственного флага России). В центре – золотое изображение Государственного герба России. Полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента России и датами его пребывания на этом посту. Древко штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья, в центре которого изображен Государственный герб России.Местонахождением оригинала штандарта является служебный кабинет в резиденции президента Российской Федерации в столице Российской Федерации – Москве.Дубликат штандарта поднимается над резиденцией президента Российской Федерации в Москве, над другими резиденциями во время пребывания президента Российской Федерации в них, устанавливается и поднимается на транспортных средствах президента РФ.Знак президента Российской Федерации был учрежден в 1995 году первоначально как орден "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени с цепью, в 1996 переименован в Знак президента Российской Федерации. Состоит из собственно знака и цепи знака. Описание символа дано указом президента Российской Федерации от 27 июля 1999 года "Об утверждении описания символа президентской власти – Знака президента Российской Федерации". Знак изготовлен из золота и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. Расстояние между концами креста – 60 миллиметров. По краям креста – узкий выпуклый рант. На лицевой стороне креста в центре – накладное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне креста посередине – круглый медальон, по окружности которого – девиз "Польза, честь и слава". В центре медальона – год изготовления – 1994. В нижней части медальона – изображение лавровых ветвей. Знак при помощи венка из лавровых ветвей соединяется с цепью знака.Цепь знака из золота, серебра и эмали состоит из 17 звеньев, девять из которых – в виде изображения Государственного герба России, восемь – в виде круглых розеток с девизом "Польза, честь и слава". На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента России и год его вступления в должность.После принесения присяги президентом России Знак президента России хранится в резиденции президента в Московском Кремле. Использование Знака президента России определяется нормами государственного протокола.В декабре 2011 года согласно указу президента Российской Федерации Дмитрия Медведева был принят Специальный знак президента России для ношения в особенно торжественных случаях. Специальный знак президента Российской Федерации представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами. Расстояние между концами креста – 45 миллиметров. По краям креста – выпуклый рант шириной два миллиметра, украшенный бриллиантами. На лицевой стороне креста, в центре, – накладное изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне креста, посередине, – круглый медальон, покрытый белой эмалью, на котором изображается надпись "Президент Российской Федерации", инициалы и фамилия действующего президента Российской Федерации и дата его инаугурации.Специальный знак президента Российской Федерации носится на шейной шелковой, муаровой ленте темно-красного цвета шириной 24 миллиметра.Для возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии Специального знака президента Российской Федерации на лацкане. Миниатюрная копия Специального знака президента Российской Федерации представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами. Расстояние между концами креста – 17 миллиметров.Специальный знак президента Российской Федерации и его миниатюрная копия являются именными и остаются у президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Допускается ношение президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, миниатюрной копии Специального знака президента Российской ФедерацииПри вступлении в должность вновь избранный президент России приносит присягу на специальном экземпляре Конституции Российской Федерации, который с 1996 по 2000 год имел статус одного из трех официальных символов президентской власти.Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации представляет собой специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции, переплетенного кожей варана красного цвета, на обложке которой размещен накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция Российской Федерации". Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в Библиотеке администрации президента Российской Федерации в Кремле и покидает ее стены лишь для участия в процедуре вступления в должность (инаугурации) президента России. Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации был изготовлен в 1996 году, когда, накануне повторного вступления Бориса Ельцина в должность президента, был издан президентский указ от 5 августа 1996 года "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации". Официальное описание данного символа президентской власти никогда не утверждалось.За сутки до назначенной на 7 мая 2000 года своей инаугурации исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Путин указом от 6 мая 2000 года "О внесении изменений и дополнения в некоторые указы президента Российской Федерации" отменил указ от 5 августа 1996 года о президентских регалиях. После этого специальный экземпляр текста Конституции утратил официальный статус символа президентской власти и сейчас считается таковым лишь по традиции (именно на нем присягали Владимир Путин в 2000, 2004, 2012, 2018 годах и Дмитрий Медведев в 2008 году). При вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации оригинал штандарта (флага) располагается рядом с главой государства. Специальный экземпляр Конституции устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента – по левую.Штандарт президента России, Знак президента России и Специальный экземпляр Конституции передаются вновь избранному президенту во время процедуры вступления в должность президента Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, москва, россия, дмитрий медведев, борис ельцин