https://ria.ru/20240507/shmidt-1944436042.html

Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими

Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими - РИА Новости, 07.05.2024

Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что после заявления о намерении просить у Минска убежище он еще не общался с близкими... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:38

2024-05-07T15:38

2024-05-07T15:38

польша

белоруссия

минск

томаш шмидт (судья)

дональд туск

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в мире

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что после заявления о намерении просить у Минска убежище он еще не общался с близкими из-за внимания со стороны польских спецслужб. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генпрокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы. "Есть такие переживания, - сказал Шмидт, комментируя возможность давления на его близких и друзей со стороны властей и общества в Польше. - Я верю, что если президент Лукашенко возьмет меня под свою защиту и опеку, то это будет распространяться и на моих родных и близких" Шмидт отметил, что он много лет в разводе, в Польше у него остались две дочери, которым 14 лет и 21 год. "На этом этапе нет возможности, чтобы они приехали в Белоруссию", - сказал он. Собеседник добавил, что после своего заявления, сделанного в Белоруссии, пока не хочет звонить своим близким в Польшу "ввиду действий польских спецслужб". "Я знаю, что они уже действуют", - констатировал он. Шмидт отметил, что не обсуждал с близкими свои планы уехать в Белоруссию исходя из вопросов безопасности. "Никто об этом не знал. Я не хотел, чтобы из-за меня были у кого-то проблемы", - подчеркнул он. Польский судья также рассказал, что ожидает информационной кампании в Польше по его дискредитации. При этом он отметил, что проблематично дистанционно защищать свою репутацию в Польше, да и финансово затратно. "Если против меня вся власть настроена, то будет очень трудно найти такого адвоката (в Польше – ред.), который попробует против этого выступить", - сказал Шмидт. Собеседник подчеркнул, что психологически готов к тому, что в Польше будут пытаться нанести ущерб его репутации. "Психологически я готов, потому что знаю, как работают СМИ в Польше, как работают спецслужбы", - отметил он.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html

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польша, белоруссия, минск, томаш шмидт (судья), дональд туск, генеральная прокуратура рф, в мире