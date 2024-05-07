Рейтинг@Mail.ru
Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944436042.html
Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими
Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими - РИА Новости, 07.05.2024
Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими
Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что после заявления о намерении просить у Минска убежище он еще не общался с близкими... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:38
2024-05-07T15:38
польша
белоруссия
минск
томаш шмидт (судья)
дональд туск
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944108119_20:0:1577:876_1920x0_80_0_0_8d4d138ebd73fb38f3bebb8755f78a25.jpg
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что после заявления о намерении просить у Минска убежище он еще не общался с близкими из-за внимания со стороны польских спецслужб. В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генпрокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы. "Есть такие переживания, - сказал Шмидт, комментируя возможность давления на его близких и друзей со стороны властей и общества в Польше. - Я верю, что если президент Лукашенко возьмет меня под свою защиту и опеку, то это будет распространяться и на моих родных и близких" Шмидт отметил, что он много лет в разводе, в Польше у него остались две дочери, которым 14 лет и 21 год. "На этом этапе нет возможности, чтобы они приехали в Белоруссию", - сказал он. Собеседник добавил, что после своего заявления, сделанного в Белоруссии, пока не хочет звонить своим близким в Польшу "ввиду действий польских спецслужб". "Я знаю, что они уже действуют", - констатировал он. Шмидт отметил, что не обсуждал с близкими свои планы уехать в Белоруссию исходя из вопросов безопасности. "Никто об этом не знал. Я не хотел, чтобы из-за меня были у кого-то проблемы", - подчеркнул он. Польский судья также рассказал, что ожидает информационной кампании в Польше по его дискредитации. При этом он отметил, что проблематично дистанционно защищать свою репутацию в Польше, да и финансово затратно. "Если против меня вся власть настроена, то будет очень трудно найти такого адвоката (в Польше – ред.), который попробует против этого выступить", - сказал Шмидт. Собеседник подчеркнул, что психологически готов к тому, что в Польше будут пытаться нанести ущерб его репутации. "Психологически я готов, потому что знаю, как работают СМИ в Польше, как работают спецслужбы", - отметил он.
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944108119_215:0:1383:876_1920x0_80_0_0_e2bcfc57b58db35018b230d41a328fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, белоруссия, минск, томаш шмидт (судья), дональд туск, генеральная прокуратура рф, в мире
Польша, Белоруссия, Минск, Томаш Шмидт (судья), Дональд Туск, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Уехавший в Белоруссию судья Шмидт заявил, что не общался с близкими

Уехавший в Белоруссию судья Шмидт не общался с близкими из-за внимания спецслужб

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что после заявления о намерении просить у Минска убежище он еще не общался с близкими из-за внимания со стороны польских спецслужб.
В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генпрокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к секретным документам, предположил, что к побегу польского судьи в Белоруссию причастны белорусские спецслужбы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00
"Есть такие переживания, - сказал Шмидт, комментируя возможность давления на его близких и друзей со стороны властей и общества в Польше. - Я верю, что если президент Лукашенко возьмет меня под свою защиту и опеку, то это будет распространяться и на моих родных и близких"
Шмидт отметил, что он много лет в разводе, в Польше у него остались две дочери, которым 14 лет и 21 год. "На этом этапе нет возможности, чтобы они приехали в Белоруссию", - сказал он. Собеседник добавил, что после своего заявления, сделанного в Белоруссии, пока не хочет звонить своим близким в Польшу "ввиду действий польских спецслужб". "Я знаю, что они уже действуют", - констатировал он.
Шмидт отметил, что не обсуждал с близкими свои планы уехать в Белоруссию исходя из вопросов безопасности. "Никто об этом не знал. Я не хотел, чтобы из-за меня были у кого-то проблемы", - подчеркнул он. Польский судья также рассказал, что ожидает информационной кампании в Польше по его дискредитации. При этом он отметил, что проблематично дистанционно защищать свою репутацию в Польше, да и финансово затратно. "Если против меня вся власть настроена, то будет очень трудно найти такого адвоката (в Польше – ред.), который попробует против этого выступить", - сказал Шмидт. Собеседник подчеркнул, что психологически готов к тому, что в Польше будут пытаться нанести ущерб его репутации. "Психологически я готов, потому что знаю, как работают СМИ в Польше, как работают спецслужбы", - отметил он.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки
Вчера, 10:29
 
ПольшаБелоруссияМинскТомаш Шмидт (судья)Дональд ТускГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала