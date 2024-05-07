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Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки - РИА Новости, 07.05.2024
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10:29 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html
Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки
Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки - РИА Новости, 07.05.2024
Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки
Польский судья Томаш Шмидт, приехавший в Минск и попросивший убежища в Белоруссии, заявил, что чувствовал угрозу в своей стране, и рассказал, что в Польше... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:29
2024-05-07T10:29
в мире
польша
минск
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, приехавший в Минск и попросивший убежища в Белоруссии, заявил, что чувствовал угрозу в своей стране, и рассказал, что в Польше занимался делами по линии полиции, армии и разведки. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. "Это (Белоруссия - ред.) свободная страна. В Польше у меня не было такого ощущения. В Польше я чувствовал угрозу", - сказал Шмидт в эфире "Соловьев LIVE". Судья отметил, что в Польше занимался делами, которые были связаны с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой, войсковой разведкой. "Естественно, я занимался охраной личных данных", - указал он. "У меня сигналы из Польши. Прокуратура собирает материалы, и меня обвиняют в шпионской деятельности. Это (обвинения - ред.) постоянно происходит и делается с часу на час. Действия уже предпринимаются, и я бы сказал, что это очень решительные действия", - добавил Шмидт. При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства. Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html
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в мире, польша, минск, белоруссия
В мире, Польша, Минск, Белоруссия
Попросивший убежища польский судья рассказал, что занимался делами разведки

Судья Шмидт заявил, что чувствовал угрозу в Польше

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Польский судья Томаш Шмидт, приехавший в Минск и попросивший убежища в Белоруссии, заявил, что чувствовал угрозу в своей стране, и рассказал, что в Польше занимался делами по линии полиции, армии и разведки.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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"Это (Белоруссия - ред.) свободная страна. В Польше у меня не было такого ощущения. В Польше я чувствовал угрозу", - сказал Шмидт в эфире "Соловьев LIVE".
Судья отметил, что в Польше занимался делами, которые были связаны с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой, войсковой разведкой. "Естественно, я занимался охраной личных данных", - указал он.
"У меня сигналы из Польши. Прокуратура собирает материалы, и меня обвиняют в шпионской деятельности. Это (обвинения - ред.) постоянно происходит и делается с часу на час. Действия уже предпринимаются, и я бы сказал, что это очень решительные действия", - добавил Шмидт.
При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.
Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
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