https://ria.ru/20240507/shkolniki-1944305471.html

Более 6,5 тысячи школьников стали финалистами всероссийской олимпиады

Более 6,5 тысячи школьников стали финалистами всероссийской олимпиады - РИА Новости, 07.05.2024

Более 6,5 тысячи школьников стали финалистами всероссийской олимпиады

Финалистами всероссийской олимпиады школьников стали свыше 6,5 тысячи учеников, всего в состязании участвовало порядка 7 миллионов человек, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:28

2024-05-07T10:28

2024-05-07T10:59

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Финалистами всероссийской олимпиады школьников стали свыше 6,5 тысячи учеников, всего в состязании участвовало порядка 7 миллионов человек, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Общее число участников всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году составило порядка 7 миллионов человек, финалистами олимпиады стали 6687 старшеклассников. По итогам интеллектуальных состязаний 3099 старшеклассников признаны победителями и призерами: ребята завоевали 530 дипломов победителей и 2569 дипломов призеров", — говорится в сообщении.По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, которые приводит пресс-служба, самыми популярными предметами стали математика, физика и информатика. "Важно, что к олимпиаде активно присоединяются школьники из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они не только приобретают новые знания, но и находят единомышленников и друзей. Участие в олимпиаде — это большой вклад в будущее, ведь победители и призеры состязания получают привилегии при поступлении в российские вузы", — отметил Кравцов. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников прошел с 18 марта по 3 мая по 24 общеобразовательным предметам. Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает министерство просвещения Российской Федерации. Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

https://ria.ru/20240405/kontrolnye-1937992484.html

https://ria.ru/20240422/ege-1941486145.html

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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, школа, донецкая народная республика, херсонская область , сергей кравцов, запорожская область