https://ria.ru/20240507/shashlyk-1944275696.html

Врач рассказал, кому следует отказаться от шашлыка

Врач рассказал, кому следует отказаться от шашлыка - РИА Новости, 07.05.2024

Врач рассказал, кому следует отказаться от шашлыка

Шашлыки противопоказаны при острых заболеваниях ЖКТ или обострении хронических болезней, а также маленьким детям, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T02:26

2024-05-07T02:26

2024-05-07T02:26

общество

москва

андрей тяжельников

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Шашлыки противопоказаны при острых заболеваниях ЖКТ или обострении хронических болезней, а также маленьким детям, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Длинные четырехдневные выходные ждут россиян в честь Дня Победы. В этом году они продлятся с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая. "С осторожностью нужно относиться к мясу, приготовленному на огне, людям, имеющим хронические заболевания ЖКТ, мочекаменную болезнь, подагру или сочетание этих болезней, людям пожилого возраста. Совершенно противопоказаны шашлыки при острых заболеваниях ЖКТ или обострении хронических болезней. Нельзя давать шашлык маленьким детям", - рассказал Тяжельников. По его словам, даже здоровым людям нужно соблюдать меру и не переедать. "Если у человека есть определенные проблемы с пищеварением, то он может принять для профилактики ферментные препараты. Здоровому человеку они не нужны. Для того, чтобы снизить риски каких-либо осложнений от употребления шашлыка, нужно выбирать качественные продукты, правильно готовить шашлык. Например, избегать сильного пламени, которое обжигает мясо и образует черную канцерогенную корку", - добавил врач.

https://ria.ru/20240428/shashlyk-1942874639.html

https://ria.ru/20240429/shashlyk-1942979268.html

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общество, москва, андрей тяжельников