https://ria.ru/20240507/shadaev-1944322026.html
Шадаев отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве
Шадаев отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве - РИА Новости, 07.05.2024
Шадаев отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на вопрос РИА Новости, поступало ли ему предложение продолжить работу в новом составе правительства, сказал, что... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:04
2024-05-07T11:04
2024-05-07T11:23
максут шадаев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на вопрос РИА Новости, поступало ли ему предложение продолжить работу в новом составе правительства, сказал, что пока это не комментирует, пока нет никаких предложений."Пока не комментируем. Пока нет никаких предложений", - сказал собеседник агентства.Президент должен внести в Госдуму предложение о кандидатуре премьер-министра не позднее двухнедельного срока после инаугурации. Глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры депутатами, у которых по закону есть на это неделя, однако уже известно, что кандидатуру председателя правительства планируется утвердить на пленарном заседании Госдумы 10 мая.Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Как говорил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240504/gosduma-1943819264.html
https://ria.ru/20240507/kotyakov-1944321225.html
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максут шадаев, политика, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Максут Шадаев, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шадаев отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве
Максут Шадаев отказался комментировать вопрос о дальнейшей работе