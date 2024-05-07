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Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года - РИА Новости, 07.05.2024
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года
Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:35
россия
сьерра-леоне
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фритаун
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров."Планируется открыть новые дипломатические представительства на африканском континенте, в том числе во Фритауне. Во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, до конца текущего года. Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции и.о. главы МИД РФ и главы МИД Сьерра-Леоне.
https://ria.ru/20230920/udobreniya-1897439303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сьерра-леоне, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фритаун
Россия, Сьерра-Леоне, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Фритаун
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года
Лавров: Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года