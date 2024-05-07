https://ria.ru/20240507/serra-leone-1944477125.html

Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года

Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года - РИА Новости, 07.05.2024

Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года

Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:29

2024-05-07T17:29

2024-05-07T17:35

россия

сьерра-леоне

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

фритаун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103288/02/1032880238_0:136:4272:2539_1920x0_80_0_0_33435b62a24a3c51d094dfc6bd65cd9c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров."Планируется открыть новые дипломатические представительства на африканском континенте, в том числе во Фритауне. Во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, до конца текущего года. Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции и.о. главы МИД РФ и главы МИД Сьерра-Леоне.

https://ria.ru/20230920/udobreniya-1897439303.html

россия

сьерра-леоне

фритаун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сьерра-леоне, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фритаун