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Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года - РИА Новости, 07.05.2024
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17:29 07.05.2024 (обновлено: 17:35 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/serra-leone-1944477125.html
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года - РИА Новости, 07.05.2024
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года
Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:35
россия
сьерра-леоне
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фритаун
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров."Планируется открыть новые дипломатические представительства на африканском континенте, в том числе во Фритауне. Во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, до конца текущего года. Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции и.о. главы МИД РФ и главы МИД Сьерра-Леоне.
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сьерра-леоне
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россия, сьерра-леоне, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фритаун
Россия, Сьерра-Леоне, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Фритаун
Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года

Лавров: Россия планирует открыть посольство в Сьерра-Леоне до конца года

© Flickr / S MartinФлаг Сьерра-Леоне
Флаг Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Flickr / S Martin
Флаг Сьерра-Леоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия планирует до конца текущего года открыть посольство в столице Сьерра-Леоне - Фритауне, все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров.
"Планируется открыть новые дипломатические представительства на африканском континенте, в том числе во Фритауне. Во Фритауне мы рассчитываем сделать это в текущем году, до конца текущего года. Все необходимые решения приняты, необходимо их реализовать, это уже практическая задача, мы ей занимаемся", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции и.о. главы МИД РФ и главы МИД Сьерра-Леоне.
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