https://ria.ru/20240507/sdelka-1944539745.html

Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти"

Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти" - РИА Новости, 07.05.2024

Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти"

Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:54

2024-05-07T21:54

2024-05-07T21:54

экономика

россия

санкт-петербург

москва

владимир путин

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной компании, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Разрешить совершение ООО "Граталь" сделки по приобретению 2,458% долей в уставном капитале ООО "Газпромнефть - Битумные материалы", принадлежащего "Газпром нефть Интернэшнл" (Gazprom Neft International S.A.)", - говорится в документе. "Газпром нефти" принадлежит 97,532% в битумном операторе, еще 0,01% - структуре "Газпром нефти" "ГПН-Инвест". Согласно данным "Бир-Аналитик", ООО "Граталь" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, а род деятельности предприятия - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. "Газпромнефть - Битумные материалы" - оператор битумного бизнеса "Газпром нефти", один из крупнейших производителей битумных продуктов в России. В структуре предприятия – производственные мощности в Москве, Омске, Рязани, Смоленской и Ростовской областях.

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экономика, россия, санкт-петербург, москва, владимир путин, газпром, газпром нефть