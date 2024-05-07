Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти" - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/sdelka-1944539745.html
Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти"
Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти" - РИА Новости, 07.05.2024
Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти"
Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:54
2024-05-07T21:54
экономика
россия
санкт-петербург
москва
владимир путин
газпром
газпром нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805432157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2044970f608d64684bae0671e4a50b4b.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной компании, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Разрешить совершение ООО "Граталь" сделки по приобретению 2,458% долей в уставном капитале ООО "Газпромнефть - Битумные материалы", принадлежащего "Газпром нефть Интернэшнл" (Gazprom Neft International S.A.)", - говорится в документе. "Газпром нефти" принадлежит 97,532% в битумном операторе, еще 0,01% - структуре "Газпром нефти" "ГПН-Инвест". Согласно данным "Бир-Аналитик", ООО "Граталь" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, а род деятельности предприятия - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. "Газпромнефть - Битумные материалы" - оператор битумного бизнеса "Газпром нефти", один из крупнейших производителей битумных продуктов в России. В структуре предприятия – производственные мощности в Москве, Омске, Рязани, Смоленской и Ростовской областях.
https://ria.ru/20240125/sdelka-1923525340.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805432157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fba2cced12032640dd9f79ba1505f606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, москва, владимир путин, газпром, газпром нефть
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Путин, Газпром, Газпром нефть
Путин разрешил "Граталь" купить долю у структуры "Газпром нефти"

Путин разрешил ООО "Граталь" купить 2,458% долей у структуры "Газпром нефти"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть"
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной компании, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Разрешить совершение ООО "Граталь" сделки по приобретению 2,458% долей в уставном капитале ООО "Газпромнефть - Битумные материалы", принадлежащего "Газпром нефть Интернэшнл" (Gazprom Neft International S.A.)", - говорится в документе.
"Газпром нефти" принадлежит 97,532% в битумном операторе, еще 0,01% - структуре "Газпром нефти" "ГПН-Инвест".
Согласно данным "Бир-Аналитик", ООО "Граталь" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, а род деятельности предприятия - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование.
"Газпромнефть - Битумные материалы" - оператор битумного бизнеса "Газпром нефти", один из крупнейших производителей битумных продуктов в России. В структуре предприятия – производственные мощности в Москве, Омске, Рязани, Смоленской и Ростовской областях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин одобрил сделку о покупке бывших угольных предприятий Рината Ахметова
25 января, 21:50
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургМоскваВладимир ПутинГазпромГазпром нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала