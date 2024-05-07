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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - РИА Новости, 07.05.2024
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11:20 07.05.2024 (обновлено: 11:34 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ryabkov-1944326407.html
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - РИА Новости, 07.05.2024
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:20
2024-05-07T11:34
москва
владимир путин
сергей рябков
россия
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.При приглашении послов недружественных государств учитывался триумф Путина на выборах президента, а также историческая важность предстоящего президентского срока, добавил Рябков.Российская сторона, отметил замглавы МИД, изначально предполагала, что некоторые представители недружественных государств не придут на инаугурацию.
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москва, владимир путин, сергей рябков, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

Рябков: приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина - сигнал Москвы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
При приглашении послов недружественных государств учитывался триумф Путина на выборах президента, а также историческая важность предстоящего президентского срока, добавил Рябков.
Российская сторона, отметил замглавы МИД, изначально предполагала, что некоторые представители недружественных государств не придут на инаугурацию.
 
МоскваВладимир ПутинСергей РябковРоссияИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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