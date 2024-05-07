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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - РИА Новости, 07.05.2024

МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом

Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:20

2024-05-07T11:20

2024-05-07T11:34

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владимир путин

сергей рябков

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.При приглашении послов недружественных государств учитывался триумф Путина на выборах президента, а также историческая важность предстоящего президентского срока, добавил Рябков.Российская сторона, отметил замглавы МИД, изначально предполагала, что некоторые представители недружественных государств не придут на инаугурацию.

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