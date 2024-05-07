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МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом - РИА Новости, 07.05.2024
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:20
2024-05-07T11:20
2024-05-07T11:34
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владимир путин
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инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.При приглашении послов недружественных государств учитывался триумф Путина на выборах президента, а также историческая важность предстоящего президентского срока, добавил Рябков.Российская сторона, отметил замглавы МИД, изначально предполагала, что некоторые представители недружественных государств не придут на инаугурацию.
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москва, владимир путин, сергей рябков, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
МИД назвал приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина сигналом
Рябков: приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина - сигнал Москвы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина - это своего рода сигнал со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
При приглашении послов недружественных государств учитывался триумф Путина на выборах президента, а также историческая важность предстоящего президентского срока, добавил Рябков.
Российская сторона, отметил замглавы МИД, изначально предполагала, что некоторые представители недружественных государств не придут на инаугурацию.