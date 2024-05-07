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Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
20:14 07.05.2024 (обновлено: 20:16 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rudenya-1944525051.html
Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России
Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024
Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник возглавил делегацию региона на инаугурации президента РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:14
2024-05-07T20:16
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник возглавил делегацию региона на инаугурации президента РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Весь народ страны поддержал нашего национального лидера на выборах. Мы продолжаем путь развития нашей страны, курс на укрепление экономического могущества, национальной безопасности. И, конечно, это гарантия стабильности и развития государства на ближайшие годы", – сказал Руденя по итогам инаугурации, его слова привели в пресс-службе. В делегацию Тверской области вошли также члены Совета Федерации РФ от региона Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, а также доверенные лица Владимира Путина от Тверской области в период избирательной кампании. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемония прошла в Большом Кремлевском Дворце. Всего присутствовало почти 2600 гостей. Среди них – члены кабмина, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, другие представители власти, общественные и религиозные деятели. Были и звезды эстрады. Церемонию инаугурации транслировали мировые СМИ.
https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html
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политика, россия, игорь руденя, владимир путин, владимир васильев, совет федерации рф, госдума рф
Тверская область, Политика, Россия, Игорь Руденя, Владимир Путин, Владимир Васильев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России

Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник возглавил делегацию региона на инаугурации президента РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Весь народ страны поддержал нашего национального лидера на выборах. Мы продолжаем путь развития нашей страны, курс на укрепление экономического могущества, национальной безопасности. И, конечно, это гарантия стабильности и развития государства на ближайшие годы", – сказал Руденя по итогам инаугурации, его слова привели в пресс-службе.
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В делегацию Тверской области вошли также члены Совета Федерации РФ от региона Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, а также доверенные лица Владимира Путина от Тверской области в период избирательной кампании.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемония прошла в Большом Кремлевском Дворце. Всего присутствовало почти 2600 гостей. Среди них – члены кабмина, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, другие представители власти, общественные и религиозные деятели. Были и звезды эстрады. Церемонию инаугурации транслировали мировые СМИ.
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