https://ria.ru/20240507/rudenya-1944525051.html

Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России

Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024

Руденя возглавил делегацию Верхневолжья на инаугурации президента России

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник возглавил делегацию региона на инаугурации президента РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:14

2024-05-07T20:14

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник возглавил делегацию региона на инаугурации президента РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Весь народ страны поддержал нашего национального лидера на выборах. Мы продолжаем путь развития нашей страны, курс на укрепление экономического могущества, национальной безопасности. И, конечно, это гарантия стабильности и развития государства на ближайшие годы", – сказал Руденя по итогам инаугурации, его слова привели в пресс-службе. В делегацию Тверской области вошли также члены Совета Федерации РФ от региона Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, а также доверенные лица Владимира Путина от Тверской области в период избирательной кампании. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемония прошла в Большом Кремлевском Дворце. Всего присутствовало почти 2600 гостей. Среди них – члены кабмина, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, другие представители власти, общественные и религиозные деятели. Были и звезды эстрады. Церемонию инаугурации транслировали мировые СМИ.

https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html

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политика, россия, игорь руденя, владимир путин, владимир васильев, совет федерации рф, госдума рф