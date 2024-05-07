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Курс рубля продолжил рост против доллара и юаня

Курс рубля продолжил рост против доллара и юаня - РИА Новости, 07.05.2024

Курс рубля продолжил рост против доллара и юаня

Курс рубля во вторник продолжил повышаться против доллара и юаня, но теряет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:11

2024-05-07T17:11

2024-05-07T17:11

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник продолжил повышаться против доллара и юаня, но теряет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.48 мск снижается на 8 копеек, до 91,27 рубля, юаня – на 4 копейки, до 12,61 рубля, евро – повышается на 18 копеек, до 98,62 рубля. Объем торгов юанями составляет 121,3 миллиарда рублей против 27 миллиардов по евро и 83,8 миллиарда по доллару. Доллар при этом теряет к рублю 0,1%, юань – 0,3%, евро прибавляет 0,2%. Рубль в боковике Курс рубля продолжает попытки роста против доллара и юаня, однако теряет против евро на фоне укрепления евровалюты на форексе. "Попытки сохранить восходящую динамику рубля не прекращаются. Правда, они вряд ли имеют фундаментальную основу, учитывая, что нефтегазовые сверхдоходы госбюджета сокращаются, раз спрос Минфина на золотовалютные активы в предстоящем месячном периоде снизится в два раза по сравнению с завершающимся", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.00 мск снижалась на 0,7%, до 82,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 105,1 пункта. Прогнозы В поддержку рубля сейчас играет снижающийся на форексе доллар, а также сохраняющиеся, несмотря на завершение налогового периода, продажи валюты на российском валютном рынке, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая". "Стратегически рублю сопутствует жесткая монетарная политика ЦБ РФ и продление указа об обязательной продаже выручки экспортерами", - добавляет он. Продавцы иностранной валюты сохраняют агрессивность, периодически провоцируя довольно заметные просадки ее курса, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако в последние сессии они выкупаются, что может свидетельствовать о восстановлении спроса на валюту. По меньшей мере до однодневного перерыва в торгах, который будет в четверг, доллар может оставаться в диапазоне 90,8–91,4 рубля. Его нижняя граница — это установленный вчера месячный минимум, а верхняя — сегодняшний максимум", - поясняет он.

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