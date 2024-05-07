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Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 07.05.2024 (обновлено: 22:10 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944541364.html
Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы
Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы - РИА Новости, 07.05.2024
Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы
Читатели Haber7 поддержали позицию Москвы после дерзких высказываний министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:08
2024-05-07T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
дэвид кэмерон
найджел кейси
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 поддержали позицию Москвы после дерзких высказываний министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.Накануне в МИД сообщили, что послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний главы Форин-офиса об ударах по территории России.Как отметили в министерстве, враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве."Ждем с нетерпением. Ударьте, отомстите за угнетенных", — отметил пользователь."Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов", — добавил второй."Москва, сровняй с землей (британскую. — Прим. Ред.) базу на Южном Кипре", — поделился мнением другой."Ударьте по этой чертовой Европе, и нам тоже станет легче. Много козней и интриг они строили, пусть и им будет худо", — резюмировали под статьей.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944531295.html
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в мире, россия, москва, украина, дэвид кэмерон, найджел кейси, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, форин-офис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Дэвид Кэмерон, Найджел Кейси, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Форин-офис

Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 поддержали позицию Москвы после дерзких высказываний министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.
Накануне в МИД сообщили, что послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний главы Форин-офиса об ударах по территории России.
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Как отметили в министерстве, враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.
"Ждем с нетерпением. Ударьте, отомстите за угнетенных", — отметил пользователь.
"Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов", — добавил второй.
"Москва, сровняй с землей (британскую. — Прим. Ред.) базу на Южном Кипре", — поделился мнением другой.
"Ударьте по этой чертовой Европе, и нам тоже станет легче. Много козней и интриг они строили, пусть и им будет худо", — резюмировали под статьей.
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На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаДэвид КэмеронНайджел КейсиЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныФорин-офис
 
 
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