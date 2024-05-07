https://ria.ru/20240507/rossiya-1944541364.html

Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы

Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы - РИА Новости, 07.05.2024

Ждем с нетерпением. Турки отреагировали на жесткое предупреждение Москвы

Читатели Haber7 поддержали позицию Москвы после дерзких высказываний министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:08

2024-05-07T22:08

2024-05-07T22:10

специальная военная операция на украине

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дэвид кэмерон

найджел кейси

эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 поддержали позицию Москвы после дерзких высказываний министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.Накануне в МИД сообщили, что послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний главы Форин-офиса об ударах по территории России.Как отметили в министерстве, враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве."Ждем с нетерпением. Ударьте, отомстите за угнетенных", — отметил пользователь."Не прощайте, бейте по всему Западу. Все они помогают Украине. Через Польшу, Румынию, Болгарию на Украину идет столько боеприпасов", — добавил второй."Москва, сровняй с землей (британскую. — Прим. Ред.) базу на Южном Кипре", — поделился мнением другой."Ударьте по этой чертовой Европе, и нам тоже станет легче. Много козней и интриг они строили, пусть и им будет худо", — резюмировали под статьей.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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