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Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков
Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024
Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков
Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:52
2024-05-07T18:52
2024-05-07T19:34
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы выбираем наш парламент. Мы выбираем нашего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента. И мы настаиваем на том, что у нас есть право делать это таким образом, каким мы хотим. И мы не хотим, чтобы какие-либо третьи страны вмешивались в наш выбор, в наши предпочтения", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News.При этом пресс-секретарь в ответ на вопрос об оппозиции в России заявил, что оппозиция в стране, конечно, существует, но "условия сейчас более жесткие", потому что Россия находится в условиях конфликта.Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Выборы президента России — 2024, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков
Песков: Россия сама выбирает президента и не хочет вмешательства третьих стран
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выбираем наш парламент. Мы выбираем нашего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента. И мы настаиваем на том, что у нас есть право делать это таким образом, каким мы хотим. И мы не хотим, чтобы какие-либо третьи страны вмешивались в наш выбор, в наши предпочтения", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News.
При этом пресс-секретарь в ответ на вопрос об оппозиции в России заявил, что оппозиция в стране, конечно, существует, но "условия сейчас более жесткие", потому что Россия находится в условиях конфликта.
Владимир Путин
официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.