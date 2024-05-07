https://ria.ru/20240507/rossiya-1944504274.html

Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков

Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2024

Россия не хочет вмешательства третьих стран в свои выборы, заявил Песков

Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:52

2024-05-07T18:52

2024-05-07T19:34

политика

россия

выборы президента россии — 2024

дмитрий песков

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инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Граждане России сами выбирают своего президента, РФ не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы выбираем наш парламент. Мы выбираем нашего президента. Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента. И мы настаиваем на том, что у нас есть право делать это таким образом, каким мы хотим. И мы не хотим, чтобы какие-либо третьи страны вмешивались в наш выбор, в наши предпочтения", - заявил Песков корреспонденту телеканала Sky News.При этом пресс-секретарь в ответ на вопрос об оппозиции в России заявил, что оппозиция в стране, конечно, существует, но "условия сейчас более жесткие", потому что Россия находится в условиях конфликта.Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024