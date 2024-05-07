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Кадыров ждет "приятных изменений" после Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024
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13:50 07.05.2024 (обновлено: 15:20 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944399772.html
Кадыров ждет "приятных изменений" после Дня Победы
Кадыров ждет "приятных изменений" после Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024
Кадыров ждет "приятных изменений" после Дня Победы
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:50
2024-05-07T15:20
специальная военная операция на украине
политика
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая. "Мы идем вперед, у нас экономика растет. Путин вчера поставил новые задачи перед будущим правительством, новым правительством, поблагодарил правительство, которое днем и ночью трудилось. И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения", — сказал он. Глава Чечни признался, что очень нервничал перед сегодняшней инаугурацией президента и ждал этого момента. "Наконец-то президент вступил в должность. И дальше мы будем продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО, новые будут результаты там. И в экономическом плане у нас все отлично. Нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, абсолютно ни к чему", — добавил Кадыров.По его мнению, нужно активнее действовать в зоне специальной военной операции и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков забрать, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "все бумаги, которые необходимы для России".
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), инаугурация владимира путина — 2024
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Инаугурация Владимира Путина — 2024
Кадыров ждет "приятных изменений" после Дня Победы

Кадыров: Россия идет вперед, есть надежда на приятные изменения после 9 Мая

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ждет "приятных изменений" после 9 Мая.
«
"Мы идем вперед, у нас экономика растет. Путин вчера поставил новые задачи перед будущим правительством, новым правительством, поблагодарил правительство, которое днем и ночью трудилось. И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения", — сказал он.
Глава Чечни признался, что очень нервничал перед сегодняшней инаугурацией президента и ждал этого момента.
"Наконец-то президент вступил в должность. И дальше мы будем продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО, новые будут результаты там. И в экономическом плане у нас все отлично. Нам волноваться, пока у нас есть такой лидер, абсолютно ни к чему", — добавил Кадыров.
По его мнению, нужно активнее действовать в зоне специальной военной операции и в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков забрать, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "все бумаги, которые необходимы для России".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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