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Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
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12:11 07.05.2024 (обновлено: 12:18 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944358160.html
Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин
Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:18
владимир путин
россия
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений."Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Россия, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин

Путин: судьбу России будет самостоятельно определять ее народ

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений.
"Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Владимир ПутинРоссияПолитикаИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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