https://ria.ru/20240507/rossiya-1944358160.html

Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин

Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024

Россия будет сама определять свою судьбу, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:18

владимир путин

россия

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что судьбу России будет самостоятельно определять народ России, ради сегодняшних и будущих поколений."Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", - сказал Путин на торжественной церемонии инаугурации в Кремлевском Дворце.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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владимир путин, россия, политика, инаугурация владимира путина — 2024