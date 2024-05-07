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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года - РИА Новости, 07.05.2024
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18:50 07.05.2024 (обновлено: 21:05 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года - РИА Новости, 07.05.2024
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:50
2024-05-07T21:05
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в заявлении.Согласно документу, основные цели развития страны:Так, для сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, а также поддержки семьи глава государства поручил:Для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности:Для создания комфортной и безопасной среды для жизни:Для достижения национальной цели "Экологическое благополучие" Путин поручил:Для создания устойчивой и динамичной экономики: Для достижения национальной цели "Технологическое лидерство" Путин поручил: Для цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы: Всего указ содержит 97 пунктов, в каждом из которых подробно перечислены основные показатели, которые Россия должна достичь в ближайшие годы.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Путин подписал указ о целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
Вчера, 08:00
Согласно документу, основные цели развития страны:
  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции
Вчера, 13:40
Так, для сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, а также поддержки семьи глава государства поручил:
  • повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036-му;
  • увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036-му;
  • снизить уровень бедности ниже семи процентов к 2030 году и ниже пяти процентов — к 2036-му;
  • обеспечить повышение минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030-му более чем в два раза по сравнению с показателем прошлого года, чтобы он составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
У России есть то, что нужно всем
27 апреля, 08:00
Для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности:
  • создать к 2030 году условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;
  • увеличить численность иностранных студентов, обучающихся в российских учреждениях высшего образования и научных организациях, не менее чем до 500 тысяч человек.
Для создания комфортной и безопасной среды для жизни:
  • улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов — к 2036-му;
  • обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 "квадратов" — к 2036-му;
  • повысить доступность жилья на первичном рынке;
  • обеспечить в рамках программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее трех миллионов — к 2036-му.
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15 апреля, 08:00
Для достижения национальной цели "Экологическое благополучие" Путин поручил:
  • сформировать экономику замкнутого цикла, обеспечивающую к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;
  • в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека к 2036 году;
  • сохранить леса и биологическое разнообразие, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создать условия для экологического туризма во всех нацпарках.
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22 апреля, 08:00
Для создания устойчивой и динамичной экономики:
  • обеспечить темпы роста ВВП страны выше среднемирового и выйти не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности;
  • снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17 процентов;
  • обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровень пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции;
  • увеличить долю туристской отрасли в ВВП до пяти процентов;
  • нарастить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021-го.
Для достижения национальной цели "Технологическое лидерство" Путин поручил:
  • обеспечить к 2030 году вхождение России в первую десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
  • увеличить внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до двух процентов ВВП, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза.
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12 апреля, 08:00
Для цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы:
  • увеличить долю домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036-му;
  • сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций;
  • обеспечить сетевой суверенитет и информационную безопасность в интернете.
Всего указ содержит 97 пунктов, в каждом из которых подробно перечислены основные показатели, которые Россия должна достичь в ближайшие годы.
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24 апреля, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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