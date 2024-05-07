Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Путин подписал указ о целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в заявлении.
Согласно документу, основные цели развития страны:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Так, для сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, а также поддержки семьи глава государства поручил:
- повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036-му;
- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036-му;
- снизить уровень бедности ниже семи процентов к 2030 году и ниже пяти процентов — к 2036-му;
- обеспечить повышение минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030-му более чем в два раза по сравнению с показателем прошлого года, чтобы он составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.
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Для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности:
- создать к 2030 году условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;
- увеличить численность иностранных студентов, обучающихся в российских учреждениях высшего образования и научных организациях, не менее чем до 500 тысяч человек.
Для создания комфортной и безопасной среды для жизни:
- улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов — к 2036-му;
- обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 "квадратов" — к 2036-му;
- повысить доступность жилья на первичном рынке;
- обеспечить в рамках программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее чем 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не менее трех миллионов — к 2036-му.
Для достижения национальной цели "Экологическое благополучие" Путин поручил:
- сформировать экономику замкнутого цикла, обеспечивающую к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;
- в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека к 2036 году;
- сохранить леса и биологическое разнообразие, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создать условия для экологического туризма во всех нацпарках.
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Для создания устойчивой и динамичной экономики:
- обеспечить темпы роста ВВП страны выше среднемирового и выйти не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности;
- снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17 процентов;
- обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровень пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции;
- увеличить долю туристской отрасли в ВВП до пяти процентов;
- нарастить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021-го.
Для достижения национальной цели "Технологическое лидерство" Путин поручил:
- обеспечить к 2030 году вхождение России в первую десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
- увеличить внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до двух процентов ВВП, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза.
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Для цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы:
- увеличить долю домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к интернету до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036-му;
- сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций;
- обеспечить сетевой суверенитет и информационную безопасность в интернете.
Всего указ содержит 97 пунктов, в каждом из которых подробно перечислены основные показатели, которые Россия должна достичь в ближайшие годы.
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