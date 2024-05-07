https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года - РИА Новости, 07.05.2024

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:50

2024-05-07T18:50

2024-05-07T21:05

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", — говорится в заявлении.Согласно документу, основные цели развития страны:Так, для сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, а также поддержки семьи глава государства поручил:Для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности:Для создания комфортной и безопасной среды для жизни:Для достижения национальной цели "Экологическое благополучие" Путин поручил:Для создания устойчивой и динамичной экономики: Для достижения национальной цели "Технологическое лидерство" Путин поручил: Для цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы: Всего указ содержит 97 пунктов, в каждом из которых подробно перечислены основные показатели, которые Россия должна достичь в ближайшие годы.

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https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html

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россия, владимир путин, общество