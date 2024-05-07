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Китайский посол рассказал о решении проблемы с расчетами с Россией - РИА Новости, 07.05.2024
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16:29 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/raschety-1944458456.html
Китайский посол рассказал о решении проблемы с расчетами с Россией
Китайский посол рассказал о решении проблемы с расчетами с Россией - РИА Новости, 07.05.2024
Китайский посол рассказал о решении проблемы с расчетами с Россией
Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:29
2024-05-07T16:29
россия
сша
китай
чжан ханьхуэй
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти решение, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", - сказал посол. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение". Во время визита в Китай в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее словам, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщало о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html
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россия, сша, китай, чжан ханьхуэй, в мире
Россия, США, Китай, Чжан Ханьхуэй, В мире
Китайский посол рассказал о решении проблемы с расчетами с Россией

Чжан Ханьхуэй: Китай и РФ ищут решение проблемы с расчетами из-за санкций США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Санкции США создали проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией, обе стороны в настоящий момент активно работают над тем, чтобы как можно скорее найти решение, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Санкции США создали определенные проблемы для торговых расчетов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", - сказал посол.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
МИД Китая обвинил США в лицемерии
26 апреля, 12:05
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
Во время визита в Китай в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. По ее словам, компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщало о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией
23 апреля, 10:50
 
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