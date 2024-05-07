https://ria.ru/20240507/rafakh-1944289888.html

В ХАМАС сообщили о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП Рафах

В ХАМАС сообщили о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП Рафах - РИА Новости, 07.05.2024

В ХАМАС сообщили о приостановке поставок гумпомощи в Газу через КПП Рафах

Все поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта через КПП "Рафах" приостановлены на фоне прибытия израильских войск (ЦАХАЛ), сообщает газета Haaretz со РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:35

2024-05-07T08:35

2024-05-07T08:40

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египет

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта через КПП "Рафах" приостановлены на фоне прибытия израильских войск (ЦАХАЛ), сообщает газета Haaretz со ссылкой на представителя палестинского движения ХАМАС.Издание со ссылкой на ЦАХАЛ также сообщало, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах"."Израильские войска прибыли на место, и все поставки гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта были приостановлены", - говорится в сообщении издания.В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944083078.html

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Ольга Фомченкова

в мире, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году