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Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах"
Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах" - РИА Новости, 07.05.2024
Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах"
Израильские военные заняли палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, сообщило издание Haaretz со ссылкой на армию. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:17
2024-05-07T08:17
2024-05-07T08:50
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Израильские военные заняли палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, сообщило издание Haaretz со ссылкой на армию."Был получен оперативный контроль над палестинской частью КПП "Рафах", — говорится в сообщении.Все поставки гуманитарной помощи через этот КПП приостановлены, уточнило издание со ссылкой на представителя ХАМАС.Кроме того, военные ликвидировали не менее 20 бойцов палестинского движения и уничтожили некоторые подземные тоннели, которые они использовали.Накануне Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе в том виде, в котором она планируется.
https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, рафах (провинция), сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Рафах (провинция), Сектор Газа
Израиль установил контроль над палестинской частью КПП "Рафах"
Израиль установил контроль над частью КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом