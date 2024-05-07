СМИ: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли пять человек
AFP: при ударах ЦАХАЛ по Рафаху погибли пять человек, несколько пострадали
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пять человек погибли, еще несколько пострадали в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на кувейтскую больницу в Рафахе.
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"В результате ночных израильских ударов поступили "пятеро погибших и несколько раненых", - говорится в сообщении.
В понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.