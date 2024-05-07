https://ria.ru/20240507/rafakh-1944274004.html

СМИ: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли пять человек

СМИ: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли пять человек - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли пять человек

Пять человек погибли, еще несколько пострадали в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T01:46

2024-05-07T01:46

2024-05-07T02:09

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

рафах (провинция)

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пять человек погибли, еще несколько пострадали в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на кувейтскую больницу в Рафахе."В результате ночных израильских ударов поступили "пятеро погибших и несколько раненых", - говорится в сообщении.В понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/blokada-1944270657.html

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израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, рафах (провинция), россия