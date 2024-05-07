https://ria.ru/20240507/radonitsa-1783208749.html

Когда будет Радоница в 2024 году: история праздника и традиции

Радоница 2024: какого числа праздник у православных в России

Когда будет Радоница в 2024 году: история праздника и традиции

Радоница — это православный праздник особого поминовения усопших, который имеет свою историю, традиции и приметы. В чем его суть, что нельзя делать в этот день, РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:15

2024-05-07T18:15

2024-05-07T18:16

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Радоница — это православный праздник особого поминовения усопших, который имеет свою историю, традиции и приметы. В чем его суть, что нельзя делать в этот день, как и когда отмечают праздник в России, число, на которое выпадает Радоница в 2024 году, как вести себя на кладбище и какие молитвы читать — в материале РИА Новости.РадоницаВ Русской православной церкви Радоница (устаревшее — Радуница) — день, когда нужно поминать усопших. Название происходит от слова "радость", потому что праздник приходится на 40-дневное празднование Пасхи, на девятый день после нее. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших.Когда отмечаетсяРадоница приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи, через день после Фомина воскресенья (Антипасхи). Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время. В 2024 году это 14 мая. Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями, а верующие ходят на кладбище и поминают умерших.То, что этот день в годичном круге церковных праздников располагается сразу после Пасхальной недели, — символично. Церковь призывает верующих не углубляться в печаль, поминая усопших родных, а наоборот радоваться, что близкие перешли в другую жизнь, вечную. Христос победил смерть своим воскресением и вознесением, поэтому разлука с умершими временна.ИсторияЭтот праздник отмечался нашими предками еще до того, как Русь приняла христианство. Радуницами древние славяне называли богов — покровителей умерших и хранителей их душ. Славяне верили в загробный мир, но не наделяли его нравственными чертами, рая и ада для них не существовало. Все, кто умер своей смертью, поселялись в далеком краю под названием Ирий, который из живых могли посещать только птицы. Жизнь после смерти, по мнению древних славян, была иной, но мало отличалась от той, которую усопший вел еще будучи живым.Умерший мог навещать родных в определенное время, которое приходилось на дни равноденствий и солнцестояний. Кроме того, дни поминовений часто привязывались к аграрному календарю и проводились после окончания полевых работ.Древние славяне верили, что после смерти родные и близкие становятся духами, наделенными некоторыми божественными способностями. Они могут вызывать природные катаклизмы или посылать хороший урожай, обильный приплод скоту, благоприятную погоду. Поэтому усопших старались задобрить, устраивая в дни поминовения богатые обеды, песни, хороводы и игрища. Радуницей называлась неделя, предшествующая приходу настоящей весны, в этот день целыми селениями выходили в поле, звали духов, стараясь принести им радость теплым уважительным словом. На кладбище усопших поминали вином и яствами, часть которых оставляли, так как считали, что пища и вино могут попасть в загробный мир и доставить удовольствие умершему.Первое упоминание Радуницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XIV веку, но в богослужебном уставе нет указаний на особые торжества в этот день (для этого существуют специальные Родительские субботы), это скорее дань народным обычаям и традициям.ТрадицииРаньше в эту дату готовили особую еду, которую следовало отнести на могилу умершему. Традиционно это были отварные куриные яйца (окрашенные в зеленый и желтый цвета, символизировавшие грусть), кутья, блины, лепешки. Завернутую в ткань пищу приносили на могилу и поминали, а ту часть, которая предназначалась покойнику, зарывали в землю. Яйца разбивали о крест или закапывали под ним, это называлось "христосоваться с родными". Еще одна традиция в этот день — отдавать еду нищим и бездомным, которые специально собирались на Радоницу на кладбище, отказывать им было не принято.Некоторые растапливали баню и оставляли в ней чистую одежду. Они верили, что усопшие родственники придут помыться. Весь день и всю ночь живым запрещалось туда заходить, а на следующее утро все домочадцы шли и искали следы присутствия гостей.На подоконник обязательно ставили воду и клали кусочки хлеба, а вечером, когда проводился поминальный ужин, на столе должны были стоять три лишние тарелки, чтобы умершие могли позавтракать, пообедать и поужинать. Оставшуюся после трапезы еду раздавали бездомным.Как поминать усопшихСогласно христианским верованиям, на кладбище находится только прах усопших, а душа пребывает с Богом, поэтому на Радоницу самое важное — не поминальная еда, а молитва. Молиться нужно дома и на могилах, можно делать это в храме. Так как душа умершего не может творить добрых дел, чтобы умилостивить Бога, она нуждается в молитве близких. Поэтому перед посещением кладбища верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. Особенно хорошо, если это будет на проскомидии (часть литургии, когда заготавливают хлеб и вино), чтобы за покойного вынесли часть просфоры (круглый небольшой дрожжевой или квасной хлебец) и окунули ее в чашу со Святыми Дарами в знак отпущения грехов. После литургии следует отслужить панихиду. Если поминающий в этот день совершит причастие, молитва будет действеннее.Православная церковь против поминовения спиртным. Священное Писание разрешает употребление вина, но предостерегает от излишеств. Кроме того, не следует ставить перед фотографией умершего водку и черный хлеб, это неприемлемо по церковным канонам."Наша беда состоит в том, что мы часто ограничиваемся лишь внешней стороной поминовения: панихиды, сорокоусты, записки, свечи и так далее. Мы ведем себя как типичные язычники, в результате чего все дары наши в монастыри и храмы оказываются бесплодными", — говорит профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.Как вести себя на кладбищеНа кладбище стоит привести в порядок могилу, помолиться, зажечь свечу, молча постоять. Одежда не должна быть яркой, смех, ссоры, громкий разговор и чрезмерные эмоции здесь неуместны. Оставлять после себя мусор нельзя, особенно возле чужих могил."На кладбище продукты нести не нужно. Обедать на могиле и распивать алкоголь, оставлять еду — язычество и кощунство. Кроме того, остатки еды обычно доедают животные, оскверняя могилы", — говорит протоиереей Ростислав Лемачко, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского.Когда можно идти на уборку могилХодить на кладбище и проводить уборку можно в любой удобный день. Обычно это делают перед церковными праздниками, особенно перед Пасхой. Церковью установлены особые дни, когда убирать могилы не только можно, но и нужно:Есть дни, когда посещение кладбища не приветствуется, так как они предназначены для радости и других дел, это:В православии покойных называют усопшими, а не умершими, так как придет время, и они встанут из гроба, а могила — это место будущего воскресения, поэтому важно ухаживать за ней, содержать в чистоте и порядке. Священнослужители советуют не использовать надгробия и монументы, крест из дерева или металла символизирует то, что тело усопшего находится в земле, а душа — на небе, за его внешним видом необходимо следить: окрашивать и выравнивать.ПриметыНародные приметы на Радоницу разнообразны.МолитвыМолитвы для прочтения дома и на кладбище в день Радоницы, которые рекомендованы церковью:Если верующий хочет прочитать и другие молитвы, церковными законами это не возбраняется.В какие дни еще поминают усопшихСуществуют особые дни поминовений, когда важно молиться за усопших по церковным канонам.Кроме этих дней, есть особые Родительские субботы:

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, религия, православие