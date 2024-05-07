https://ria.ru/20240507/radio-1944298387.html

Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио

Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио - РИА Новости, 07.05.2024

Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио

Еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления сотрудников сферы... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:24

2024-05-07T09:24

2024-05-07T09:24

общество

россия

донецкая народная республика

херсонская область

дмитрий чернышенко

медиа - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99532/64/995326470_0:319:2929:1967_1920x0_80_0_0_19137bbadbac4150053662c4e2d65d7b.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления сотрудников сферы радиовещания и работников отрасли связи с Днем радио. "В России общая еженедельная аудитория радиослушателей превышает 50 миллионов человек. Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций", - сказал Чернышенко, его слова привели в аппарате правительства. Он отметил, что в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание. Радио динамично развивается и в новых регионах страны - Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, в 2023-2024 годах государство оказало поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии. В свою очередь некоммерческие радиостанции, например "Детское радио" и радио "Вера", вносят большой вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание и продвижение традиционных семейных ценностей. "Жители нашей страны остаются верными поклонниками радио. Сотрудники радиостанций оперативно и достоверно рассказывают о главных новостях в стране и мире, не менее популярны у слушателей развлекательные и научно-познавательные программы", - добавил зампред правительства.

https://ria.ru/20240507/radio-1944099512.html

https://ria.ru/20231121/televidenie-1910704407.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, херсонская область , дмитрий чернышенко, медиа - общество