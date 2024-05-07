https://ria.ru/20240507/radio-1944298387.html
Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио
Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио - РИА Новости, 07.05.2024
Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио
Еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления сотрудников сферы... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:24
2024-05-07T09:24
2024-05-07T09:24
общество
россия
донецкая народная республика
херсонская область
дмитрий чернышенко
медиа - общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления сотрудников сферы радиовещания и работников отрасли связи с Днем радио. "В России общая еженедельная аудитория радиослушателей превышает 50 миллионов человек. Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций", - сказал Чернышенко, его слова привели в аппарате правительства. Он отметил, что в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание. Радио динамично развивается и в новых регионах страны - Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, в 2023-2024 годах государство оказало поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии. В свою очередь некоммерческие радиостанции, например "Детское радио" и радио "Вера", вносят большой вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание и продвижение традиционных семейных ценностей. "Жители нашей страны остаются верными поклонниками радио. Сотрудники радиостанций оперативно и достоверно рассказывают о главных новостях в стране и мире, не менее популярны у слушателей развлекательные и научно-познавательные программы", - добавил зампред правительства.
https://ria.ru/20240507/radio-1944099512.html
https://ria.ru/20231121/televidenie-1910704407.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, херсонская область , дмитрий чернышенко, медиа - общество
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Дмитрий Чернышенко, Медиа - Общество
Чернышенко рассказал, сколько россиян слушают радио
Чернышенко: еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Еженедельная аудитория радио в России превышает 50 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления сотрудников сферы радиовещания и работников отрасли связи с Днем радио.
"В России общая еженедельная аудитория радиослушателей превышает 50 миллионов человек. Радиоэфир по-прежнему служит важным средством массовых коммуникаций", - сказал Чернышенко, его слова привели в аппарате правительства.
Он отметил, что в России выдано более 3,5 тысячи лицензий на радиовещание. Радио динамично развивается и в новых регионах страны - Луганской и Донецкой народных республиках
, Запорожской и Херсонской областях
.
По его словам, в 2023-2024 годах государство оказало поддержку более 50 значимым радиопроектам и будет дальше развивать это стратегическое направление, способствовать переходу на современные технологии.
В свою очередь некоммерческие радиостанции, например "Детское радио" и радио "Вера", вносят большой вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание и продвижение традиционных семейных ценностей.
"Жители нашей страны остаются верными поклонниками радио. Сотрудники радиостанций оперативно и достоверно рассказывают о главных новостях в стране и мире, не менее популярны у слушателей развлекательные и научно-познавательные программы", - добавил зампред правительства.