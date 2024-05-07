https://ria.ru/20240507/pvo-1944343797.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 07.05.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:42

2024-05-07T11:42

2024-05-07T11:47

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."7 мая около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

россия

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безопасность, белгородская область, россия