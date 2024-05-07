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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 07.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:42
2024-05-07T11:42
2024-05-07T11:47
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."7 мая около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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безопасность, белгородская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над территорией белгородской области