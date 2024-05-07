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Путин поручил организовать допобразование для сотрудников федеральных судов - РИА Новости, 07.05.2024
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23:02 07.05.2024 (обновлено: 23:03 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944546067.html
Путин поручил организовать допобразование для сотрудников федеральных судов
Путин поручил организовать допобразование для сотрудников федеральных судов - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил организовать допобразование для сотрудников федеральных судов
Президент России Владимир Путин поручил организовать дополнительное профессиональное образование для сотрудников федеральных судов, соответствующий документ... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:02
2024-05-07T23:03
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать дополнительное профессиональное образование для сотрудников федеральных судов, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Об организации в 2024 году дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов", - говорится в тексте распоряжения. Единственным исполнителем является Российский государственный университет правосудия. Среди программ дополнительного профессионального образования: "Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в деятельности помощников судей судов общей юрисдикции", "Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции, повышении качества и оперативности судопроизводства", "Особенности подготовки дел к рассмотрению экономических споров, вытекающих из гражданских, административных и иных правоотношений", "Организационно-правовые технологии повышения качества отправления правосудия в работе секретарей судебных заседаний". Отмечается, что продолжительность получения дополнительного профессионального образования по каждой программе составляет 40 часов.
https://ria.ru/20231219/putin-1916807154.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил организовать допобразование для сотрудников федеральных судов

Владимир Путин поручил организовать допобразование сотрудникам федеральных судов

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать дополнительное профессиональное образование для сотрудников федеральных судов, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Об организации в 2024 году дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в аппаратах федеральных судов", - говорится в тексте распоряжения.
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Единственным исполнителем является Российский государственный университет правосудия.
Среди программ дополнительного профессионального образования: "Актуальные вопросы реализации норм российского законодательства в деятельности помощников судей судов общей юрисдикции", "Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции, повышении качества и оперативности судопроизводства", "Особенности подготовки дел к рассмотрению экономических споров, вытекающих из гражданских, административных и иных правоотношений", "Организационно-правовые технологии повышения качества отправления правосудия в работе секретарей судебных заседаний".
Отмечается, что продолжительность получения дополнительного профессионального образования по каждой программе составляет 40 часов.
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