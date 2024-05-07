https://ria.ru/20240507/putin-1944538974.html

Путин поручил обеспечить направление допдоходов на реализацию наццелей

Путин поручил обеспечить направление допдоходов на реализацию наццелей - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обеспечить направление допдоходов на реализацию наццелей

Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке направлять дополнительные доходы федерального бюджета на реализацию национальных целей РФ,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:48

2024-05-07T21:48

2024-05-07T21:48

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в приоритетном порядке направлять дополнительные доходы федерального бюджета на реализацию национальных целей РФ, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, образуемых в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240219/putin-1928317250.html

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россия, владимир путин, общество