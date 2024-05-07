https://ria.ru/20240507/putin-1944533844.html

Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ к 2030 году

Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ к 2030 году - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил завершить до конца 2030 года капремонт зданий детсадов и школ, признанных нуждающимися в ремонте на 1 января 2025 года,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:13

2024-05-07T21:13

2024-05-07T21:13

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил завершить до конца 2030 года капремонт зданий детсадов и школ, признанных нуждающимися в ремонте на 1 января 2025 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля. "Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240220/shkola-1928590561.html

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общество, россия, владимир путин